Amsterdam: Historische Kirche in Brand geschossen – Bauwerk stürzt ein (Videos)

Die Vondelkirche in Amsterdam steht in Flammen. | screenshoots Youtube

In Amsterdam geriet der Turm der Vondelkirche im Zentrum der Hauptstadt in Brand, wie die Nachrichtenagentur ANP meldete. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz doch das Feuer breitete sich unaufhaltsam aus.

Kirche in Amsterdam brennt – Bauwerk stürzte teilweise ein

Die Kirche stürzte teilweise ein, Anwohner aus den umliegenden Gebäuden mußten evakuiertwerden. Derzeit werde geprüft, ob Raketen die Brandursache waren. Ob auch „geprüft“ wird, ob der Beschuß vorsätzlich stattfand, erfährt man nicht.

In vielen niederländischen Städten musste die Polizei in der Silvesternacht wegen Gewalt sowie Unglücken und Vorfällen gemeinsam mit der Feuerwehr ausrückenmit Feuerwerk ausrücken. Ein Feuerwehr- oder Rettungseinsatz ist auch dort nur mehr unter Polizeischutz möglich. Hier erhebt sich die Frage, mit welcher Form importierter „Buntheit“ wir es hier zu tun haben und warum der weitere Zuzug solcher Leute nicht umgehend gestoppt wird?

Laut Polizeiberichten aus der Großstadt Breda, wurden Beamte auch dort mit Molotowcocktails und Gehwegplatten beworfen.



