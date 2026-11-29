Petr Bystron, Marc Jongen und Nathan Cofnas von links nach rechts | Quelle: Social Media

Widrigkeiten, die sich rund um den Auftritt von Dr. Nathan Cofnas in EU-Räumlichkeiten in Strasbourg zuletzt abspielten, werfen ein Schlaglicht auf unakzeptable Bildungsaufträge, die atlantisch geführte Universitäten erst entwickeln, um zuletzt in Kontinentaleuropa recyceln zu lassen.

Jahrhundertalte Kolonial-Reflexe des anglo-amerikanischen Hegemonen sterben nur langsam

Von REDAKTION | Dazu kommt noch generell, dass nach dem erfolgten historischen Totalzusammenbruch atlantischer Konkurrenzstaaten, sich besagte Urheber und Taktgeber radikaler Narrative aus dem Westen als immerwährende Moralapostel der Extraklasse vor ihren Besiegten aufzuspielen pflegen.

Das Mitglied des Europäischen Parlaments, Petr Bystron, hatte Marc Jongen – MdEP und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) – sowie Dr. Nathan Cofnas als Gastredner für einen Vortrag unter dem Titel „Der Kampf um die Meinungsfreiheit in der EU“ am 25.11.2026 nach Strasbourg eingeladen.

Der U.S.-Staatsbürger, N. Cofnas, referierte über besondere Erlebnisse im Laufe seines beruflichen Werdeganges an der Oxford – und Cambridge Universität, dem Emmanuel College, Cambridge sowie an der Universität von Gent (Belgien). Cofnas erregte Aufsehen bzw. erzeugte Kontroversen, nachdem umstrittene Superioritäts-Theorien von ihm an die Öffentlichkeit gedrungen waren und er parallel dazu mit Wokeness-Protagonisten der Cambridge Universität in direkten und massiven Konflikt geraten war, was inzwischen zu seiner beruflichen Freistellung führte.

Theorien zur Hegemonialität & Exzeptionalität haben Wortführer und Philosophen der führenden anglo-amerikanischen Kolonial- & Neo-Kolonialmächten zur Rechtfertigung ihrer globalen Kriegsabenteuer seit Jahrhunderten weltweit verbreiten und bewerben lassen. Besagte krude bzw. mehrheitlich rechtsextreme Theorien werden jedoch …

… inzwischen glücklicherweise in Mitteleuropa als absolutes No-Go zurückgewiesen!

Es wird insbesondere für die bereits schwer angeschlagenen deutschsprachigen Staaten überlebensnotwendig bleiben, sich von anglo-amerikanischen Superioritäts-Phantasien darwinistischer Art nicht einmal mehr infizieren zu lassen, sondern sich vielmehr davon kompromisslos zu distanzieren.

Jene spezielle Feststellung und Mahnung hat jedoch nichts damit zu tun, dass im Zuge steigender globaler Konflikte und eskalierender (Welt-)Kriege bzw. im Kampf des Westens zum Erhalt seiner vermeintlichen Ansprüche auf globale Alleinstellung & Vorherrschaft, die in den Verfassungen westlicher Republiken festgehaltenen bzw. vorgesehenen Rechte auf freie Meinungsäußerung immer stärker unter die Räder geraten.

Die Freiheit auf freie Meinungsäußerung auf Talfahrt in der westlichen Wertegemeinschaft

Ein Report zur „Zukunft der freien Rede“ [1] beleuchtet den besorgniserregenden Trend zur Aushöhlung von Meinungsfreiheit insbesondere in den westlichen Staaten, die sich in ihren Kartellmedien über Gebühr tagtäglich selbstbeweihräuchern lassen.

Der Report untersuchte restriktive Maßnahmen auf Kosten von Meinungsfreiheit in weltweit 22 Staaten über den Zeitraum von 2015 bis 2022. Der Report kommt zum ernüchternden Schluss, dass im Jahr 2022 45 oder 80 Prozent der restriktiven Maßnahmen darauf abzielen, Meinungsäußerung einschränken zu lassen.

Fast fünfzehn – bzw. drei Prozent dieser Einschränkungen wurden ausdrücklich unter Berufung auf die nationale Sicherheit bzw. öffentliche Sicherheit verhängt, wobei weitere fünf Prozent z.B. nur aufgrund von COVID-19 hinzukamen. Rund 17 Prozent der Einschränkungen dienten der Bekämpfung von Hassrede [Hate speech], weitere sieben bzw. drei Prozent der Bekämpfung von Desinformation oder Verleumdungen [Defamation].

Der Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union ist ein bezeichnendes Beispiel für diesen Trend, dessen aggressive Durchsetzung durch die Europäische Kommission berechtigte Besorgnis ausgelöst hat. Die Kommission fordert von großen Social-Media-Plattformen die Entfernung von Inhalten, die als „Hassrede“, „terroristische Inhalte“ oder „Desinformation“ einzustufen wären und droht bei Nichtbefolgung erhebliche Geldstrafen an.

In ähnlicher Weise hat das im Oktober 2023 in Kraft getretene britische Gesetz zur Online-Sicherheit (Online Safety Act) Alarm hinsichtlich möglicher Zensur ausgelöst. Die strengen Vorschriften des Gesetzes und erhebliche Geldstrafen im Fall der Nichtentfernung illegaler Inhalte könnten über die Hintertür auch eine Unterdrückung rechtmäßiger Meinungsäußerungen sehr leicht zusätzlich möglich machen.

Insbesondere im Bereich des Journalismus stellen strafrechtliche Verleumdungsgesetze eine erhebliche Bedrohung dar. Fälle wie der des italienischen Reporters Roberto Saviano, der wegen Kritik an Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bestraft worden war, verdeutlichen die Risiken, welchen Journalisten und Kritiker in westlichen Republiken inzwischen ausgesetzt sind.

Auch das Recht auf Protest hat man im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt rigoros einschränken lassen. Frankreich und Deutschland haben unter Berufung auf Hassrede und Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Ordnung weitreichende Verbote für pro-palästinensische Demonstrationen verhängt.

Diese dramatischen Einschränkungen der Meinungsfreiheit in atlantischen Republiken stellen keine Einzelfälle dar: Sie stehen vielmehr für einen umfassenden globalen Rückgang an Freiheitsrechten, um den immer fanatischer auftretenden Kriegsparteien westlicher Staaten sowie deren militärisch-industriellem Komplex die Eskalation ihrer ausufernden Angriffskriege umso leichter und einfacher zu machen.

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Quellenangabe: [1] https://futurefreespeech.org/the-free-speech-recession-hits-home/

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