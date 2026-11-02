„In einer Woche gewonnen“: Trump behauptet, er hätte den Vietnamkrieg blitzschnell beendet

US-Präsident Donald Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung behauptet, er hätte den Vietnamkrieg (1955–1975) innerhalb nur einer Woche gewinnen können, wenn er damals Präsident der Vereinigten Staaten gewesen wäre. Darüber berichtet das US-Nachrichtenmagazin Newsweek.

„Ich hätte diesen Krieg in einer Woche gewonnen“, erklärte Trump vor seinen Anhängern.

Dabei kritisierte der US-Präsident die damalige amerikanische Kriegsführung. Seiner Ansicht nach hätten die Vereinigten Staaten jahrelang die chemische Mischung „Agent Orange“ über vietnamesischen Wäldern versprüht, anstatt einen direkten Angriff auf Ho-Chi-Minh-Stadt zu führen.

Agent Orange war ein Gemisch aus Entlaubungs- und Unkrautvernichtungsmitteln, das die US-Streitkräfte während des Vietnamkriegs großflächig einsetzten. Ziel war es, die dichte Vegetation zu zerstören und dadurch gegnerische Truppen sowie Guerillakämpfer leichter aufspüren zu können.

Bereits während seines Präsidentschaftswahlkampfs 2024 hatte Trump wiederholt behauptet, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von nur 24 Stunden beenden, sollte er die Wahl gewinnen.

Anfang Juni 2026 kündigte der US-Präsident außerdem an, innerhalb von zwei Wochen einen Sieg der Vereinigten Staaten über den Iran verkünden zu wollen.

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