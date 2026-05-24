Der Irankrieg kann nicht militärisch gewonnen werden

Bild: IMAGO / Middle East Images

Befinden sich Länder im Krieg, so endet dieser normalerweise mit dem vollständigen Sieg einer Seite. Das gilt nicht für die USA, weil deren Land, die große Insel zwischen Atlantik und Pazifik, von den angegriffenen Ländern militärisch nicht erreicht werden kann. So kann es sich nur um Waffenstillstände handeln, wenn die USA ihren Angriffskrieg aussetzen. Mit einem Friedensschluss hat das nichts zu tun.

Von PETER HAISENKO | Seit etwa 150 Jahren führen die USA nur asymmetrische Kriege. Ihr Land war niemals von realen Kriegszerstörungen bedroht oder gar betroffen. Während das US-Militär im angegriffenen Land die Strukturen, die Produktionskapazitäten und Wohnstätten zerstört, bleibt die US-Industrie und Infrastruktur davon unberührt. Wie in allen US-Kriegen der letzten 150 Jahre konnte sie ohne Störung weiter Waffen produzieren, während dem Angegriffenen diese Fähigkeit Stück für Stück zerstört worden ist. Auch durch Sanktionen, Embargos und Seeblockaden haben die USA ebenso wie England ihre selbsterklärten Feinde eine natürliche und friedliche Entwicklung versagt.

Das war im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland so, im Zweiten und im Folgenden in allen Ländern, die sich dem Kommunismus zugewandt hatten. Wir werden nie wissen können, wie sich diese Länder entwickelt hätten, wenn es diese völkerrechtswidrigen Sanktionen der USA nicht gegeben hätte. Auch das ist asymmetrischer Krieg, denn die betroffenen Länder können sich dagegen nicht wehren. Auch der gesamte Wertewesten hat nicht gewagt, gegen diese Verbrechen der USA aufzustehen. Kuba ist jetzt seit mehr als 60 Jahren von den USA sanktioniert und Trump treibt es gerade auf die Spitze mit dem Öl-Embargo. Der Wertewesten schweigt dazu.

Krieg ohne Kriegserklärung oder Sieger

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die USA keinen Krieg gewonnen gegen einen halbwegs fähigen Gegner. Sie haben zwar in allen Fällen tiefgreifende Zerstörungen angerichtet, aber sobald es um Bodentruppen ging und geht, waren echte Erfolge nicht mehr möglich. Die Folgen des Vietnamkriegs leiteten das Außenhandelsdefizit der USA ein und es begann das große Gelddrucken. Der US-Dollar musste vom Wert des Golds abgekuppelt werden. Aber selbst das hat die Struktur der USA nicht ernsthaft beschädigt. Abgesehen von zigtausenden toten jungen Männern blieb das Mutterland unbeschädigt, während die überfallenen Länder über Jahre damit beschäftigt waren, die Verwüstungen durch das US-Militär zu reparieren. Man denke da auch an die Verwüstungen, die Israel in Gasa und jetzt im Libanon angerichtet hat. Mit Waffen aus dem Wertewesten, auch aus der BRD. So hat sich der gesamte Wertewesten auch an diesen Verbrechen schuldig gemacht.

Mit dem jüngsten Überfall auf den Iran durch Israel und die USA hat sich Situation ein wenig geändert. Nur ein wenig. Israel selbst hat schwere Schäden im eigenen Land hinnehmen müssen und der Iran hat die militärischen US-Basen am Persischen Golf weitgehend unbrauchbar gemacht. In diesem Sinn haben sowohl Israel als auch die USA erstmals schwere Schäden an ihren Einrichtungen erfahren. Allerdings gilt wieder: Das Mutterland USA ist davon unberührt geblieben. Dennoch waren die Schäden für das imperiale Militär der USA derart hoch, dass Trump einen Waffenstillstand ausgerufen hat. Man könnte sagen, der Iran hat diesen Krieg gewonnen. Aber welchen Wert kann das haben? Israel hat das Morden nicht beendet. Im Libanon geht die Bombardiererei munter weiter und auch Gasa hat weiterhin Tote und Verletzte zu beklagen. Die USA selbst halten sich an den Waffenstillstand nur nach Lust und Laune. Soviel schon mal zur Sinnhaftigkeit von Verträgen oder Abmachungen mit den USA oder Israel.

Verteidigung oder Angriffsarmeen?

So wie dereinst England haben die USA eine reine Angriffsarmee. Wofür sonst braucht man Flugzeugträgerverbände, massenhaft Landungsboote und Langstreckenbomber? Für die „Verteidigung“ der USA würde ein kleiner Küstenwachschutz ausreichen neben der atomaren Zweitschlagsfähigkeit. Niemand wird die USA angreifen. Pearl Harbour? Auch dieser Krieg mit Japan ist von Washington hergestellt worden, indem sie Japan mit Seeblockaden, Sanktionen und Embargos zum Krieg getrieben haben. Aber selbst der Angriff auf Pearl Harbour war kein Angriff auf die USA. Hawaii war damals kein US-Bundesstaat. Es war von den USA besetzt. So, wie die Philippinen und andere Inseln im Chinesischen Meer. Was hat das US-Militär überhaupt dort verloren?

Der Iran kann der Militärmaschine der USA im Persischen Golf zwar schwere Schäden zufügen, aber das Mutterland bleibt davon unberührt. Solange das so ist, und es wird wohl immer so bleiben, kann der Iran keinen Krieg mit den USA gewinnen, im klassischen Sinn. Ganz gleich, wie sehr Teheran das US-Militär demütigt, zur Waffenruhe zwingt, werden die USA niemals klein beigeben. So wie jede Waffenruhe in der Ukraine wird diese Zeit nur dafür genutzt, sich für den nächsten Schlag zu rüsten. Mit einer Waffenindustrie, die in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich Washington wieder in der Lage sieht, den nächsten Angriff zu starten. In der Zwischenzeit nimmt man sich Kuba vor, das US-Überfällen nicht standhalten kann. Noch dazu, weil das US-Militär in diesem Fall keine logistischen Probleme hat. Kuba hat keine wirksamen Luftabwehrwaffen und schon gar keine Gegenschlagskapazitäten.

Kann man mehr tun als den Atomwaffensperrvertrag unterschreiben?

Mit dem Überfall auf den Iran wird erstmalig davon gesprochen, dass es ein Überfall Israels und der USA ist. Ein unbegründeter. Das dumme Gerede, der Iran dürfe keine Atomwaffen haben, müsste deswegen sein Uran in die Obhut der USA geben und unterschreiben, dass es keine Atomwaffen bauen wird, ist eine große Lüge, blanke Propaganda. Unser Kanzler Merz bläst ins selbe Horn. Können die alle nicht lesen? Der Iran hat schon vor Jahrzehnten den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Soll Teheran nochmal unterschreiben? Teheran hat vor allen Nationen versprochen, keine Atomwaffen herzustellen. Aber steht nicht jedem Land zu, ein eigenes Programm für Atomkraftwerke zu betreiben? Gibt es sonst noch ein Land, dem die USA das verbieten wollen? Außer Nordkorea, aber da haben sich die USA schon mal eine blutige Nase geholt und Nordkorea hat mittlerweile nicht nur die Bombe, sondern auch Raketen, mit denen diese schrecklichen Waffen direkt in die USA geschossen werden können. Wann haben Sie das letzte mal etwas über Nordkorea aus Washington gehört? Genau!

Der Iran hat keine Atombombe und auch keine Interkontinentalraketen. Er hat Mittelstreckenraketen und die braucht er, um sich der Angriffe aus Israel zu erwehren. Natürlich braucht er die auch, um das US-Militär im Persischen Golf einigermaßen in Schach zu halten. Der Iran hat niemanden angegriffen seit Jahrhunderten, ist aber selbst angegriffen worden. Teheran verteidigt seine Souveränität, mehr nicht. Dafür muss der Iran aber große Teile seiner Wirtschaftskraft in diese Verteidigungsindustrie stecken. Auch dort ist es so, wie überall, wenn Waffen produziert werden. Der Wohlstand der Einwohner leidet. Übrigens auch der in den USA und in Russland. Man stelle sich vor, wie gut es den Menschen weltweit gehen könnte, wenn nicht so viel Kapazität in die Rüstung vergeudet würde. Vergessen wir nicht: Die USA geben für ihr Militär so viel aus, wie etwa die nächsten acht Länder zusammen. Und nochmals: Das US-Militär ist eine reine Angriffsarmee.

Ruin durch Rüstung

Auf diese Weise zwingen die USA die Länder, die sie zu Feinden erklärt haben, zur „Achse des Bösen“, selbst Geld in ihre Rüstung zu stecken, das anderswo besser eingesetzt werden könnte. Zum Beispiel für den Wohlstand der Bürger. So vernichten die USA weltweit Wohlstand. Letztlich auch ihren eigenen. Da können nur Psychopathen am Werk sein und da sollte klar sein: Mit Psychopathen kann man keine Verträge abschließen, denn die halten sich an keine Verträge. Bestenfalls solange, bis sie ihre Arsenale wieder aufgefüllt haben. Das gilt auch für Selenskij und seine Khasarenbande.

Grundsätzlich ist es zu verdammen, wenn ein Staat einen anderen überfällt, der keine Möglichkeit hat, auf das Mutterland des Aggressors zurückzuschlagen. Das ist ein feiges imperiales oder auch koloniales Verhalten. Es ist ein asymmetrischer Krieg ohne die Gefahr, im eigenen Land Schäden zu erleiden. Siehe auch WKI und WKII beim Krieg der USA gegen Deutschland. Und nein, im WKII hatten die USA lange vor Deutschland Deutschland den Krieg erklärt. Nicht offiziell, aber wie kann man das anders bewerten, wenn Präsident Roosevelt seiner Marine den Befehl erteilt hat, auf jedes deutsche Schiff zu schießen, dass sie sehen können. (shoot on every german ship on sight) Ganz nebenbei hatten die USA damals schon Grönland und Island besetzt. Einfach so und wieder hatte niemand protestiert.

Endlich die richtigen sanktionieren!

Der Iran-Krieg und nicht nur der kann nur zu einem Ende kommen, wenn sich die ganze Welt gegen die USA und ihre hunderten Angriffskriege stellt. Dasselbe gilt für Israel. Diese Aggressoren, diese Schurkenstaaten, müssen zu Parias erklärt werden, mit denen niemand mehr etwas zu tun haben will. Dazu gehören auch Handelsembargos und es gibt keine anderen Länder als die USA und Israel, die mit Embargos härter getroffen werden können. Da habe ich etwas humoriges dazu: In den USA wird seit langer Zeit keine Unterwäsche mehr hergestellt. Und auch andere Kleidungsstücke. Wie werden die herumlaufen ohne diese Importe? China hat da schon einen kleinen Schritt gewagt, mit der Ausfuhrbeschränkung für seltene Erden in die USA, die diese für ihre Waffenproduktion unbedingt benötigen. Auch die BRD liefert den USA Komponenten für ihr Kriegsgerät, ohne die einiges beim US-Militär nicht funktionieren könnte.

Mit dem israelisch-amerikanischen Überfall auf den Iran haben diese beiden die ganze Welt in eine Energiekrise gestürzt. Na ja, fast die ganze Welt. Wiederum sind die USA selbst davon nicht betroffen. Im Gegenteil können sie jetzt ihr Öl und Gas teuer verkaufen und oben drauf erdreisten sie sich vorzuschreiben, wer Energie von Russland kaufen darf. Geht’s noch arroganter, imperialer, kolonialer? Und zwischendurch kapern sie fremde Schiffe und rauben deren Fracht. Trump ist auch noch stolz darauf. Kann man da anders, als die USA einen Schurkenstaat nennen? Oder eine große Pirateninsel. England war die kleine. Und Israel? Die haben Gasa restlos zerstört und machen sich jetzt an den Libanon. Auch das ist asymmetrisch, denn weder der Libanon noch Gasa haben Kampfflugzeuge. Sie können sich nicht der feigen und mörderischen Angriffe erwehren oder gar wirkungsvolle Gegenangriffe auf Israel durchführen.

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Zum Autor:

Peter Haisenko ist Schriftsteller, Inhaber des Anderwelt-Verlages und Herausgeber von AnderweltOnline.com

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