Bild: UME & AI

Seit mehr als einem Monat gehen jeden Abend Zehntausende Albaner auf die Straße. Sie protestieren gegen ein Milliardenprojekt von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, an einer der letzten unberührten Küsten des Landes, mitten in einem Lebensraum für Flamingos.

Die Demonstrationen werden deshalb auch „Flamingo-Proteste“ genannt. Aus einer Umweltbewegung ist inzwischen eine breite Anti-Regierungs- und Anti-Korruptionsbewegung entstanden. Die Demonstranten fordern den Rücktritt des Ministerpräsidenten Edi Rama, die Bildung einer Übergangsregierung, Verfassungsreformen und ein Ende der weitverbreiteten Korruption im Land.

Dieses Szenario zeigt uns Volksbewegungen fernab der üblichen Parteipolitik. Was ist der tatsächliche Grund für die Proteste und weshalb beteiligen sich so viele Menschen daran? Und warum finden in anderen Staaten keine vergleichbaren Erhebungen gegen das Treiben der Superreichen statt?

Starker Nationalismus der Albaner als Grund

Der Ausspruch „Die Religion der Albaner ist das Albanertum“ geht auf den Dichter und Publizisten Pashko Vasa aus der Zeit der albanischen Nationalbewegung (Rilindja) im 19. Jahrhundert zurück.

Auch wenn der Satz historisch eher als Appell für die Einheit und als Ausdruck der im Land gelebten religiösen Toleranz zu verstehen ist, prägt dieses Prinzip die albanische Kultur bis heute. In der Regel stehen die gemeinsame Sprache, Kultur und Identität sogar über der Religionszugehörigkeit. Es wird sogar behauptet, dass die Albaner das am stärksten nationalistisch eingestellte Volk auf dem Balkan sind.

Und dieser Umstand sorgt in der aktuellen Situation der Einmischung von außen für Zusammenhalt und Protest. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich das albanische Volk gegen die transatlantischen Milliardäre durchsetzen kann. Und es wird auch interessant sein, die Reaktionen der europäischen Eliten zu beobachten.

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