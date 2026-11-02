+ EU unterstützt den Tusk-Putsch in Polen + Deutschlands Deindustrialisierung: Die Rechnung für 26 Jahre Politik gegen das eigene Land + Mögliche AfD-Kooperation: Merkel droht laut Medienbericht mit CDU-Austritt + So wenige Babys wie seit 1946 nicht: Im Osten fehlt jedes dritte Kind + Digitalminister Wildberger bestätigt: Hackerangriff auf Abgeordnete und Regierungsmitglieder

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Horror-Halloween: Straßenschlachten von überwiegend migrantischer Tätergruppe

Nach stundenlangen Straßenschlachten und geplünderten Geschäften auf der Frankfurter Zeil spricht Innenminister Roman Poseck von einer überwiegend migrantischen Tätergruppe.

Über 1.000 Einsatzkräfte versuchten vergebens, den Gewaltexzess aus brennenden Barrikaden, Molotowcocktails und dem Überfall auf ein Waffengeschäft frühzeitig einzudämmen.

Innenminister Roman Poseck kündigt im Polizeipräsidium eine Sonderkommission an, um die gewaltbereiten Randalierer nach mehr als 50 Festnahmen mit der vollen Härte des Rechtsstaates zu verfolgen. Gleichwohl belegt der Gewaltausbruch im Herzen der Finanzmetropole das jahrelange Verdrängen gewaltbereiter Parallelgesellschaften durch die Landespolitik.

Nach stundenlangen Straßenschlachten und geplünderten Geschäften auf der Frankfurter Zeil spricht Innenminister Roman Poseck von einer überwiegend migrantischen Tätergruppe. Über 1.000 Einsatzkräfte versuchten vergebens, den Gewaltexzess aus brennenden Barrikaden, Molotowcocktails und dem Überfall auf ein Waffengeschäft frühzeitig einzudämmen. Innenminister Roman Poseck kündigt im Polizeipräsidium eine Sonderkommission an, um die gewaltbereiten Randalierer nach mehr als 50 Festnahmen mit der vollen Härte des Rechtsstaates zu verfolgen. Gleichwohl belegt der Gewaltausbruch im Herzen der Finanzmetropole das jahrelange Verdrängen gewaltbereiter Parallelgesellschaften durch die Landespolitik. — 13_DarthBane_37 (@13_DarthBane_37) November 1, 2026

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EU unterstützt den Tusk-Putsch in Polen

Erwartungsgemäß scheint die Europäische Kommission den polnischen Premierminister Donald Tusk und seine autoritäre Übernahme des polnischen Verfassungsgerichts zu unterstützen.

Der Ultraunionist Donald Tusk will das Verfassungsgericht an sich reißen, um Polen durch Pseudo-Urteile vollständig der Europäischen Union unterzuordnen – so die Lesart der EU-kritischen Öffentlichkeit zu den Vorgängen in Polen am Wochenende. Dafür setzte die Regierung die Polizei ein und ließ das Gericht umstellen.

Die Kommission dürfte diesen Vorgang erwartungsgemäß unterstützen. Polnische Konservative weisen darauf hin, dass Tusks gewaltsame Übernahme des Verfassungsgerichts stillschweigend von der EU gedeckt wird. Die EU behauptet, das Gericht müsse im Einklang mit der polnischen Verfassung und der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) funktionieren können. Weiterleiten auf tkp.at

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Deutschlands Deindustrialisierung: Die Rechnung für 26 Jahre Politik gegen das eigene Land

Deutschlands industrielle Basis schrumpft, während die Bundesregierung Milliarden verteilt, um Unternehmen überhaupt noch am Standort zu halten.

Eine umfassende Report24-Analyse über 26 Jahre zeigt: Die Produktion geht zurück, die realen Maschineninvestitionen brechen ein und mehr als eine halbe Million Industriejobs gingen seit 2019 verloren. Gleichzeitig entstehen neue Großanlagen im Ausland, während deutsche Investitionsprojekte selbst trotz milliardenschweren Förderzusagen scheitern. Die wirtschaftspolitische Bilanz fällt ernüchternd aus.

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Ukraine schickt Tausende neue Kampfroboter an die Front – doch jetzt kommt der große Härtetest

Die ukrainische Flotte an Bodenrobotern ist stark gewachsen. Doch nun stehen neue Härtetests bevor: Herbstschlamm sowie Kälte und Schnee im Winter können die Fortbewegung auf dem Schlachtfeld erschweren und die Technik belasten.

Im vergangenen Jahr haben das ukrainische Militär und die Rüstungsindustrie verstärkt auf eine Armee von Robotern gesetzt. Sie sollen angreifen, Aufklärung betreiben, Ausrüstung transportieren und Verwundete evakuieren. Ziel ist es, in besonders gefährlichen Frontabschnitten möglichst viele menschliche Soldaten zu ersetzen. Weiterlesen auf BUSINESS INSIDER

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Mögliche AfD-Kooperation: Merkel droht laut Medienbericht mit CDU-Austritt

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel droht laut einem Medienbericht mit einem Austritt aus der CDU, sollten die Christdemokraten die Brandmauer zur AfD fallen lassen.

Friedrich Merz soll diese Aussicht dafür nutzen, um Diskussionen über eine mögliche Kooperation mit der AfD im Keim zu ersticken. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel droht offenbar bei einer möglichen Kooperation ihrer Partei mit der AfD mit einem Austritt aus der CDU. Das berichtet Nius unter Berufung auf Merkels Umfeld. Demnach sei eine Spaltung der Partei im Falle einer AfD-Kooperation unvermeidlich – viele Mitglieder hätten dann ihre Austrittserklärungen vorbereitet. Es sei „keine Frage, auf welcher Seite Angela Merkel dann steht“, wird ein langjähriger CDU-Bundesminister bei Nius zitiert.

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So wenige Babys wie seit 1946 nicht: Im Osten fehlt jedes dritte Kind

In Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern kommen heute ein Drittel weniger Babys zur Welt als vor zehn Jahren.

Bei Müttern mit deutschem Pass sind es sogar mehr als 40 Prozent weniger. (…) Bundesweit wurden 2025 so wenige Kinder geboren wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. (…) Die Geburtenrate liegt bei 1,32 Kindern je Frau, so niedrig wie zuletzt 1997. Gleichzeitig starben 2025 rund 352.000 Menschen mehr, als geboren wurden. Das ist laut Bundesamt das größte Geburtendefizit der Nachkriegszeit. (…)

In den ostdeutschen Flächenländern sank die Zahl der Geburten zwischen 2015 und 2025 um 33,8 Prozent. Im Westen waren es 7,6 Prozent, bundesweit gut elf Prozent. (…) Auch bei der Geburtenrate klafft die Lücke. Frauen in den östlichen Flächenländern bekamen 2025 im Schnitt 1,22 Kinder, im Westen 1,34. Spitzenreiter im Osten ist Brandenburg mit 1,30, wie die Berliner Zeitung bereits im Sommer berichtete. (…)

Die Ursache liegt mehr als 30 Jahre zurück. Nach der Wiedervereinigung brachen die Geburtenzahlen im Osten zwischen 1990 und 1994 um mehr als die Hälfte ein, Demografen sprechen vom Wendeknick. (…) Die Mädchen, die damals nicht geboren wurden oder später weggingen, fehlen heute als Mütter. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

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Digitalminister Wildberger bestätigt: Hackerangriff auf Abgeordnete und Regierungsmitglieder

Es ist ein Angriff auf das Herz der Politik! Hacker haben offenbar die Handys von Bundestagsabgeordneten und Mitgliedern der Bundesregierung ins Visier genommen.

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (57, CDU) bestätigte im „Bericht aus Berlin“ entsprechende Informationen des ARD-Hauptstadtstudios. Weiterlesen auf bild.de

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mRNA-Studie: Impfstoffmaterial könnte auf Ungeimpfte übergehen

Bestandteile der Corona-Impfstoffe könnten von Geimpften auf Ungeimpfte übergehen. Das schreiben Nicolas Hulscher, John Catanzaro und Peter McCullough auf der Plattform Focal Points.

Demnach fanden sich Impfstoff-mRNA und Spike-Proteine noch Jahre später in sogenannten Exosomen, also Zellpartikeln, wie sie auch in der Muttermilch nachgewiesen wurden. In Speichel, Atem und Schweiß gab es Exosomen. Ob sie dort Impfstoffmaterial tragen, sei nie direkt geprüft worden. Die Autoren sprechen selbst von einer plausiblen Grundlage, nicht von einem Beweis.

Neu ist der Verdacht nicht. Bereits das Pfizer-Prüfprotokoll von 2020 warnte vor Umweltexposition. Eine Schwangere könne Impfstoffmaterial einatmen oder über Hautkontakt aufnehmen, obwohl Schwangere ausgeschlossen waren. Auch ein Säugling könne über die Milch einer nicht geimpften, aber exponierten Mutter in Kontakt kommen. Via AUF1TV

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Kritische Worte zu Generation Z

Generation Z kommt von der Uni direkt in den Krankenstand, fordert die 4-Tage-Woche fürs Nichtstun und bricht beim ersten Gegenwind psychisch zusammen.

Heinzlmaier hat recht: Die Zukunft ist gerettet, wenn man auf kollektive Arbeitsverweigerung und totale Resilienzfreiheit steht!

Generation Z kommt von der Uni direkt in den Krankenstand, fordert die 4-Tage-Woche fürs Nichtstun und bricht beim ersten Gegenwind psychisch zusammen.

Heinzlmaier hat recht: Die Zukunft ist gerettet, wenn man auf kollektive Arbeitsverweigerung und totale Resilienzfreiheit steht! https://t.co/d1PGKTAfMP — Der Prophet (@AldousHuxIey) November 1, 2026

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Beleidigende Schmierereien an CDU-Büro in Berlin entdeckt – Staatsschutz ermittlet!

Am Samstag entdeckt ein Mitarbeiter Schriftzüge an einem Bürgerbüro der CDU in Berlin-Neukölln. Das ruft den Staatsschutz auf den Plan.

In Berlin-Neukölln ist ein Bürgerbüro der CDU beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Mitarbeiter am Samstagnachmittag beleidigende und polemische Schriftzüge, die auf die Fassade und ein Schaufenster geschrieben worden waren. Es wurde Anzeige erstattet. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen. Quelle: sueddeutsche.de

Anmerkung: Es ist nicht überraschend, dass aufgrund der Schwere dieser Tat keine Zeit dafür bleibt, gegen Migranten, die Geschäfte ausräumen, zu ermitteln.

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Hier gehts zu den Short News von gestern:

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