ACHTUNG REICHELT!

Plünderungen! „Positive Botschaft“ nennt Merz die Schreckensbilder von Frankfurt

JULIAN REICHELT | Über hundert verletzte Polizisten, Molotowcocktails, siebzehn geplünderte Geschäfte, 54 Festnahmen: Frankfurt hat in der Halloween-Nacht Szenen erlebt wie seit 2015 nicht mehr. Und während der Staat Meme-Poster im Morgengrauen durchsucht, steht er dem Mob auf der Zeil Spalier. Der Bundeskanzler nimmt „eine positive Botschaft“ mit. In diesem Video zeige ich, warum dieser Staat stark gegen Worte ist – und schwach gegen Gewalt.

👉 Die Frau im roten Mantel – und der Polizeizug, der zusah

📊 1.300 Polizisten, 100+ Verletzte, 17 Läden, 54 Festnahmen

👉 Merz: „Die Polizei hat vorbildlich reagiert“

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