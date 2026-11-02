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02. 11. 2026 #Eroberungsmigration, #Frankfurt, #Julian Reichelt, #Migranten-Gewalt, #Migration, #Plünderungen, #Polizei,#tatanlos

Plünderungen! „Positive Botschaft“ nennt Merz die Schreckensbilder von Frankfurt

JULIAN REICHELT | Über hundert verletzte Polizisten, Molotowcocktails, siebzehn geplünderte Geschäfte, 54 Festnahmen: Frankfurt hat in der Halloween-Nacht Szenen erlebt wie seit 2015 nicht mehr. Und während der Staat Meme-Poster im Morgengrauen durchsucht, steht er dem Mob auf der Zeil Spalier. Der Bundeskanzler nimmt „eine positive Botschaft“ mit. In diesem Video zeige ich, warum dieser Staat stark gegen Worte ist – und schwach gegen Gewalt.

👉 Die Frau im roten Mantel – und der Polizeizug, der zusah
📊 1.300 Polizisten, 100+ Verletzte, 17 Läden, 54 Festnahmen
👉 Merz: „Die Polizei hat vorbildlich reagiert“
👉 Ballweg in Stammheim, Ibrahim auf freiem Fuß – das Doppel-Maß
👉 SEK aufgelöst, Feuer-Emoji gepostet: der Schwächlingsstaat

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Von Redaktion

4 Kommentare zu „ACHTUNG REICHELT!“

  1. Herr Reichelt ?
    Ich stelle mir immer wieder ernsthaft die Frage nach den mir zu häufig verletzten POLIZISTEN ? Sind die nicht richtig ausgebildet, oder einfach körperlich für solche „Einsätze“ grundsätzlich nicht geeignet“, zum Beispiel weibliches PERSONAL ?

    Antworten

  2. Shithole Frankfurt. Ftznfrtz nimmt aber eine positive Botschaft mit, das ist doch die Hauptsache. Und bitte noch mehr bunte Vielfalt, auch in Frankfurt. Der Westen ist völlig am A… Hauptverantwortlich sind neben den Volksverraeterkartellparteien die verblödeten CDU-Waehler. Gute Nacht Dummland.

    Antworten

  3. 18. Preis für CDU-Politikerin
    Merkel setzt Ostdeutsche mit Syrern gleich, die drei Jahre hier sind
    Der nächste Preis, die nächste Verherrlichung ihrer Migrationspolitik: Altkanzlerin Merkel mahnt, man dürfe nicht zwischen Ostdeutschen, die „erst dazugekommen“ seien, und kurz hier lebenden Migranten unterscheiden.
    https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2026/merkel-setzt-ostdeutsche-mit-syrern-gleich-die-drei-jahre-hier-sind/

    3
    Antworten

  4. Erinnert ihr euch noch an die „Maidan-Revolution“ 2014 in der Ukraine?
    Diese große Protestaktionen bzw. diese Revolution wurde vollständig vom Ausland gesteuert, organisiert und vom Ausland finanziert.
    Dort gab es sogar ein Extra-Service mit einem Koch, der für die Demonstranten kostenlos Suppen gekocht hat und es wurden extra Gratis-Kekse an die Demonstranten verteilt. Außerdem bekamen die Demonstranten täglich Sold für die Teilnahme an diesen Maidan-Protesten.
    Es wurden auch extra westliche Fotographen dorthin gebracht, welche nur die Polizeigewalt mit Kameras dokumentiert haben, jedoch wurde es den westlichen Fotographen verboten Fotos zu machen, wie die „firedlichen Demonstranten“ auf dem Maidan mit brennenden Motov-Cocktails auf die Sicherheitskräfte warfen und wie die ukrainischen Sicherheitskräfte von den „friedlichen Demonstranten“ angezündet wurden und gebrannt haben.
    Denn nur pro-westliche Demonstanten dürfen so etwas machen.
    Ein anderes Beispiel wären die Massenproteste in Syrien ab 2011/2012 der pro-westlichen syrischen Opposition. Darüber werden mittlerweile ganze Bücher geschrieben. Der Westen hat über die Syrien-proteste von Beginn an ebenfalls nur Lüge erzählt. Es gab dort nie eine „moderate Opposition“, sondern nur „moderate Kopfabschneider“ bzw. nur „moderate prowestliche Dschihadisten“, die sehr viel Unterstützung vom Westen, auch von den USA während des Syrienkrieges bekamen…Die vielen Kriegsverbrechen der pro-westlichen Dschihadisten im Syrienkrieg werden bis heute einfach komplett verschwiegen…

    4
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