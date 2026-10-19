ACHTUNG REICHELT!

Julian Reichelt: „Ich ertrage nicht mehr, was die Migrationspolitik unseren Kindern antut!“
Von Frankreich bis Frankfurt an der Oder: Ein Schüler wird auf dem Schulweg zusammengeschlagen, die Tat gefilmt und ins Netz gestellt – und der Bundeskanzler schweigt. In Nordrhein-Westfalen bricht die CDU ein, während Ministerpräsident Wüst seinen Wahlkampf am Bosporus eröffnet. In diesem Video zeige ich, wie der Staat, der uns schützen soll, uns in Wahrheit ausliefert.
📊 26 zu 21 – die CDU nur noch fünf Punkte vor der AfD
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