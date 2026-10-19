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20. 10. 2026 #achtung reichelt, #CDU-Absturz, #Jugendkriminalität, #Julian Reichelt,#Migrantengewalt

Julian Reichelt: „Ich ertrage nicht mehr, was die Migrationspolitik unseren Kindern antut!“

Von Frankreich bis Frankfurt an der Oder: Ein Schüler wird auf dem Schulweg zusammengeschlagen, die Tat gefilmt und ins Netz gestellt – und der Bundeskanzler schweigt. In Nordrhein-Westfalen bricht die CDU ein, während Ministerpräsident Wüst seinen Wahlkampf am Bosporus eröffnet. In diesem Video zeige ich, wie der Staat, der uns schützen soll, uns in Wahrheit ausliefert.

📊 26 zu 21 – die CDU nur noch fünf Punkte vor der AfD
👉 Frankfurt/Oder: der Gewaltexzess vor der Schule
👉 Warum Merz zu Sylt redet, aber zum blutenden Jungen schweigt
👉 Wüsts Wahlkampf in Ankara und Istanbul
👉 Frankreich: ein Blick in unsere Zukunft

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