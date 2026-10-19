ACHTUNG REICHELT!

Julian Reichelt: „Ich ertrage nicht mehr, was die Migrationspolitik unseren Kindern antut!“

Von Frankreich bis Frankfurt an der Oder: Ein Schüler wird auf dem Schulweg zusammengeschlagen, die Tat gefilmt und ins Netz gestellt – und der Bundeskanzler schweigt. In Nordrhein-Westfalen bricht die CDU ein, während Ministerpräsident Wüst seinen Wahlkampf am Bosporus eröffnet. In diesem Video zeige ich, wie der Staat, der uns schützen soll, uns in Wahrheit ausliefert.

📊 26 zu 21 – die CDU nur noch fünf Punkte vor der AfD

👉 Frankfurt/Oder: der Gewaltexzess vor der Schule

👉 Warum Merz zu Sylt redet, aber zum blutenden Jungen schweigt

👉 Wüsts Wahlkampf in Ankara und Istanbul

👉 Frankreich: ein Blick in unsere Zukunft

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.