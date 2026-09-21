ACHTUNG REICHELT!

JULIAN REICHELT | Nur 13 Prozent der Deutschen sind noch mit Friedrich Merz zufrieden – der schlechteste je gemessene Wert für einen Bundeskanzler. In Mecklenburg-Vorpommern stürzt die CDU auf fünf Prozent. Und Merz? Erklärt seine eigenen Wähler zu Opfern eines „autoritären Gifts“ und sich selbst zum Gegenmittel. In diesem Video zeige ich, warum Merz vorbei ist – und er es als Einziger nicht sehen will.

📊 13 % Zustimmung – unbeliebtester Kanzler seit 1998

👉 Warum die „Brandmauer“ die AfD zur einzigen nie enttäuschten Partei macht

📊 Merz‘ „autoritäres Gift“-Rede nach dem Wahldebakel

👉 Wie die SPD seine Reformen 17 Stunden später kassiert

📊 Der Erlöser-Kanzler: Merz hält sich für die Demokratie

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