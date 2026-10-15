ACHTUNG REICHELT!

Merz ist de facto a.D. – außer Dienst

JULIAN REICHELT | Friedrich Merz ist Pilot. Würde er so fliegen, wie er regiert, würde das keiner überleben. So unbeliebt wie kein Kanzler vor ihm, von den eigenen Arbeitgebern ausgelacht, flüchtet sich Merz in die Rolle des Kriegskanzlers – und beschwört den großen Krieg mit Putin, um vom eigenen Scheitern abzulenken. In diesem Video zeige ich, warum an der Spitze unserer Regierung kein Mann stehen sollte, den nur noch das Unglück retten kann.

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