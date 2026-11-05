Frankreich vor neuem Streiktag – 70.000 Sicherheitskräfte sollen Proteste absichern

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In Frankreich haben Gewerkschaften für diesen Donnerstag, den 5. November, zu landesweiten Streiks und Demonstrationen aufgerufen. Sie fordern höhere Löhne und Renten sowie mehr Geld für öffentliche Dienstleistungen. Nach den Ausschreitungen im Oktober bereiten die Behörden einen umfangreichen Sicherheitseinsatz vor.

Innenminister Laurent Nuñez kündigte rund 70.000 Polizisten und Gendarmen an. Nach seinen Angaben wurden für nahezu alle Städte Demonstrationsrouten vereinbart, die besonders gefährdete Orte und teilweise die Innenstädte umgehen sollen. Die Behörden wollen damit eine Wiederholung der Plünderungen und Sachbeschädigungen vom 17. Oktober verhindern.

Der territoriale Nachrichtendienst rechnet außerhalb von Paris mit 500.000 bis 700.000 Teilnehmern. Dabei handelt es sich um eine Prognose vor Beginn der Kundgebungen. Auch “Schüler- und Studierendengruppen”unterstützen den Protesttag.

Der Gewerkschaftsbund CGT verlangt einen anderen Kurs beim Staatshaushalt und bei der Finanzierung der Sozialversicherung. Gemeinsam mit weiteren Gewerkschaften fordert er sofortige Lohnverhandlungen in Unternehmen und Branchen, höhere Altersbezüge sowie eine bessere Bezahlung im öffentlichen Dienst. Den Haushaltsplänen der Regierung werfen die Organisationen vor, Menschen mit geringem Einkommen zusätzlich zu belasten.

Die Gewerkschaften verbinden ihre Forderungen ausdrücklich mit den Protesten junger Menschen gegen schlechte Lernbedingungen. Sie verlangen mehr Mittel für Bildung und öffentliche Einrichtungen und unterstützen das Recht auf friedliche Versammlungen.

Für Pendler und Familien sind Einschränkungen zu erwarten. Das Bildungsministerium rechnet mit einer Streikbeteiligung von 17,5 Prozent der Lehrkräfte an öffentlichen Grundschulen. Gewerkschaften warnen zudem vor Störungen im Bahn- und Nahverkehr. Präsident Emmanuel Macron beriet am Mittwoch vor den Protesten mit seinem Verteidigungs- und Sicherheitsrat.

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