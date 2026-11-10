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Nord-Stream-Prozess: Sechster Verhandlungstag in Hamburg begonnen

VonUME

10. 11. 2026 #Kriegsverbrechen, #Nord-Stream-Prozess, #Serhij Kuznetsow,#Ukraine
UME & AI

Am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg hat der sechste Verhandlungstag im Prozess um die Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines begonnen. Der Angeklagte Serhij Kusnezow wurde vor Sitzungsbeginn unter Bewachung ins Gericht gebracht. Als die sechs Richter den Saal betraten, erhoben sich die Anwesenden. Anschließend wurde die Sitzung eröffnet.

Der Prozess gegen den Ukrainer hatte am 14. Oktober begonnen. Die Anklage wirft Kusnezow unter anderem ein Kriegsverbrechen vor. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll er im Auftrag ukrainischer Staatsstellen gehandelt haben. Kusnezow machte vor Gericht keine Angaben zur Sache.

Kusnezow war im August 2025 in Italien festgenommen und später nach Deutschland ausgeliefert worden. Zu den Anklagevorwürfen zählen ein Angriff auf zivile Energieinfrastruktur, das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und die Zerstörung von Bauwerken.

Deutsche Medien hatten zuvor berichtet, Kusnezow habe zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt in den ukrainischen Streitkräften gedient und für den ukrainischen Sicherheitsdienst SBU gearbeitet. Das Gericht hatte die Betreiber der Nord-Stream-Pipelines zuvor nicht als Verfahrensbeteiligte zugelassen.

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