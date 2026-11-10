web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Bulgarien EU Europa Ursula von der Leyen

„Ursula, Sie sind hier nicht willkommen!“: Demonstranten werfen Obst auf von der Leyens Kolonne

VonUME

10. 11. 2026 #Besuch in Bulgarien, #Ursula von der Leyen,#Warna

Der Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der bulgarischen Hafenstadt Warna ist von Protesten begleitet worden. Demonstranten riefen «Ursula, Sie sind hier nicht willkommen!» und forderten sie auf, die Stadt zu verlassen, wie die bulgarische Nachrichtenagentur BTA berichtete. Als ihre Wagenkolonne auf das Gelände der Marineakademie fuhr, warfen Protestierende Obst auf die Fahrzeuge.

Nach Angaben der Agentur schwenkten die Teilnehmer bulgarische Nationalflaggen und Fahnen der Partei Wasraschdane («Wiedergeburt»). Der Protest sei jedoch von Bürgern organisiert worden und gehe nicht auf den Aufruf einer politischen Gruppierung zurück, berichtete BTA.

Auf Plakaten in bulgarischer, englischer und deutscher Sprache forderten die Demonstranten die Kommissionspräsidentin ebenfalls auf, Warna zu verlassen. Die Botschaft richtete sich damit in mehreren Sprachen direkt an von der Leyen. Die Teilnehmer begründeten ihren Protest laut BTA vor allem mit der Forderung nach Frieden. Bulgarien wolle und brauche Frieden und keinen Krieg, lautete nach Angaben der Agentur ihre zentrale Botschaft.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.

Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 


Ähnliche Beiträge:

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen

Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden.

Von UME

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Deutschland EU Europa

Nord-Stream-Prozess: Sechster Verhandlungstag in Hamburg begonnen

10. 11. 2026 UME
Aktueller Beitrag Bulgarien EU Europa Ursula von der Leyen

„Ursula, Sie sind hier nicht willkommen!“: Demonstranten werfen Obst auf von der Leyens Kolonne

10. 11. 2026 UME
Deutschland Europa Migration Syrien

Vor Islamisten geflohen – und jetzt zurück? Assyrische Verbände warnen vor Abschiebungen syrischer Christen

10. 11. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Allgemein EU Europa Ukraine

EU beschließt erstmals Präsenz ihrer militärischen Ausbildungsmission in der Ukraine

10. 11. 2026 UME

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Stolz präsentiert von WordPress | Theme: Newsup von Themeansar.