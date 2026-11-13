web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Allgemein Deutschland EU Europa

Anschlag: BMW von NIUS-Chefredakteur Reichelt brennt aus – VIDEO

VonUME

13. 11. 2026 #Berlin, #Deutschland, #Julian Reichelt,#Nius-Chefredakteur
Symbolfoto | Screenshot

In Berlin haben Unbekannte den BMW des NIUS-Chefredakteurs und früheren „Bild“-Chefredakteurs Julian Reichelt in Brand gesetzt. Das berichtete die „Bild“ unter Berufung auf die Polizei.

Der Wagen geriet in der Nacht zum Freitag im Berliner Stadtteil Charlottenburg in Brand. Ein Augenzeuge alarmierte kurz nach 2 Uhr die Feuerwehr. Der BMW brannte nahezu vollständig aus. Die Straße blieb bis 3 Uhr gesperrt.

Reichelt geht davon aus, dass sein Wagen gezielt angezündet wurde. Nach seiner Einschätzung verwendeten die Täter ein Brandmittel. Bei solchen Angriffen werde es häufig an einem der Räder platziert, von wo aus die Flammen rasch auf das gesamte Fahrzeug übergreifen könnten.

Die Polizei bestätigte, dass sie dem Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung nachgeht. Das zuständige Fachkommissariat ermittelt. Tatverdächtige sind bislang nicht bekannt.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.

Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 


Ähnliche Beiträge:

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen

Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden.

Von UME

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Allgemein EU Europa Ungarn

Heimliche Mitschnitte und Gewaltvorwürfe – Ex-Frau belastet Ungarns Premier Magyar

13. 11. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Allgemein Deutschland EU Europa

Anschlag: BMW von NIUS-Chefredakteur Reichelt brennt aus – VIDEO

13. 11. 2026 UME
Aktueller Beitrag Deutschland Europa Iran Irankrieg Krieg

Iran droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte in Europa (VIDEO aus unterirdischer Raketenstadt)

13. 11. 2026 FREIGEIST
Aktueller Beitrag Allgemein EU Europa Russland USA

Europa uneins über Dialog mit Russland

13. 11. 2026 UME

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Stolz präsentiert von WordPress | Theme: Newsup von Themeansar.