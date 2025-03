BRANDENBURG: Nauczycielka na pogotowiu po ataku ucznia

26 Messerattacken allein im Jahr 2024 an Brandenburgs Schulen - Ja, woran liegt das wohl? (Symbolbild)

26 ataków nożowych tylko w 2024 roku w szkołach Brandenburgii – Tak, dlaczego tak się dzieje? (zdjęcie symboliczne)

Nauczycielka w szkole zawodowej w Sprembergu (BOS) została zaatakowana przez uczniów i musiała udać się na pogotowie. Dyrektor szkoły bagatelizował ten incydent.

Według policyjnych statystyk kryminalnych (PKS) w 2024 r. w brandenburskich szkołach odnotowano 1879 ofiar przestępstw (+28%), w tym 26 ataków nożem, 15 poważnie rannych i 241 zaatakowanych nauczycieli (w poprzednim roku: 170). Rzeczniczka Krajowej Rady Nauczycieli Ines Mülhens-Hackbarth ostrzega przed dużą liczbą niezgłoszonych przypadków, ponieważ wiele incydentów pozostaje niezgłoszonych. Nauczyciele i rodzice domagają się lepszej ochrony, w tym większej liczby pracowników socjalnych i szybszej pomocy psychologicznej. Minister spraw wewnętrznych SPD Katrin Lange ogłosiła analizę sytuacji.

„Działanie w afekcie”

Dyrektor szkoły Roland Wolter bagatelizuje atak:

„To był akt zniewagi, uczeń czuł, że został potraktowany niesprawiedliwie”

Nauczycielk musiała już poradzić sobie z ogromnymi zakłóceniami w klasie podczas poprzedniej lekcji. Trzech uczniów zostało rozdzielonych z powodu obelg. Nieco później, gdy nauczycielka nadzorowała test klasowy, wybuchł skandal. Jeden z uczniów chciał opuścić salę bez pozwolenia. Kiedy nauczycielka mu to uniemożliwiła, odepchnął ją z całej siły.

Po zgłoszeniu incydentu do pokoju nauczycielskiego, wróciła ona do klasy. Ale ten sam uczeń zaatakował ją ponownie – tym razem obiema rękami i tak gwałtownie, że uderzyła plecami w ścianę. Zszokowana nauczycielka uciekła do pokoju nauczycielskiego, a następnie została odebrana przez męża i udała się na pogotowie.

Przewodniczący AfD w Brandenburgii, René Springer, krytykuje trywializację przemocy:

„Brandenburskie szkoły stają się ogniskami przemocy. Coraz więcej nauczycieli pada ofiarą ataków z użyciem noża i poważnych obrażeń. Więcej pracowników socjalnych nie rozwiąże problemu – brutalnej siły nie da się zwalczyć kółkami od krzeseł. Każdy, kto atakuje innych uczniów lub nauczycieli, traci prawo do edukacji i musi zostać konsekwentnie wykluczony z systemu szkolnictwa. Ponieważ szkoły nie mogą być miejscami strachu! Zamiast przenosić przestępców ze szkoły do szkoły, potrzebujemy jasnych środków dyscyplinarnych i ścigania bez fałszywych rozważań. Tylko z AfD szkoły znów staną się bezpiecznymi miejscami dla nauczycieli i uczniów“.

Dennis Hohloch, dyrektor parlamentarny i rzecznik ds. polityki edukacyjnej grupy parlamentarnej AfD w parlamencie Brandenburgii, również wzywa do wyciągnięcia konsekwencji:

„Przemoc w szkołach nie jest błahą sprawą, ale rosnącym problemem społecznym. Zwłaszcza gdy nauczyciele stają się celem ataków, niszczy to szacunek i zaufanie w codziennym życiu szkoły. Nauczyciele muszą być w stanie skoncentrować się na swojej pracy edukacyjnej, zamiast obawiać się ataków. Rodzice uczniów popełniających przestępstwa również muszą być pociągani do większej odpowiedzialności. Jako grupa parlamentarna AfD wzywamy zatem do obniżenia zasiłków dla rodziców notorycznych szkolnych rozrabiaków, aby wysłać jasny sygnał: Przemoc nie może popłacać!“

