Satire: Könnte Merz eine „Vorschick-Ratte“ sein?

… der es dann hoffentlich so ergehen würde, wie es den unwichtigsten Ratten eben ergeht. Ja, viele Menschen ekeln sich vor Ratten, doch eigentlich sind sie innerhalb ihrer Spezies sehr sozial und hierarchisch strukturiert. Und intelligent sind sie auch, zumindest viele von ihnen.

Von Mathias Möller/ Die weniger Intelligenten und die unsozialsten unter ihnen, haben aber auch eine wichtige Funktion:

Sie werden vorgeschickt

Ein gutes Konzept, dieses Vorschicken der weniger Wichtigen, wie im Krieg ja auch; die wenig ausgebildeten Soldaten schickt man als Kanonenfutter an vorderste Front, die ungemütlichsten und kritischsten übrigens auch. Die Ratten machen es ähnlich, denn sie lassen diejenigen zuerst von unbekanntem Fressen „kosten“, auf die sie am ehesten verzichten können, denn es könnte ja vergiftet sein.

Doch die Menschheits-Eliten haben dieses Konzept optimiert

Während Ratten von Natur aus nun halt mal geboren werden und somit automatisch zu dieser Spezies gehören, werden „Dummratten“ bei den Menschen gezüchtet – wie ja vielleicht auch Friedrich Merz – ein Mann, der weder Klasse hat, noch einen kleinen Funken Anstand besitzt, noch von einer besonderen oder zumindest ansatzweise anmutenden Aura umgeben ist. Er könnte somit also nach dem Verständnis der „Mörder-Eliten“ als die typische „Vorschick-Ratte“ herhalten, die ohne Skrupel, ohne Anstand und ohne jegliches Mitgefühl für andere Menschen, all deren „mörderische Befehle“ ausführt. Und da er ja schon so lange von der Macht träumt, die er unter allen Umständen und mit allen Mitteln erreichen will, entspräche er natürlich der Idealbesetzung für die menschliche „Vorschickratte“, so wie damals auch das Nazi-Regime, welches ebenso von den Eliten ausgesucht und nach oben katapultiert worden war – jedoch nach „getaner Arbeit“ vorgeschickt wurde, nämlich auf die Anklagebank.

Und somit bleibt zu hoffen, wird es auch mit Merz geschehen, wenn es dann soweit ist und es heißt: Ab auf die Anklagebank mit der menschlichen „Vorschick-Ratte“!

________________________________________________________________________________________________

