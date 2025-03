„Migracja jako broń” – tysiące nielegalnych imigrantów chcą przejść z Białorusi do Polski

Presja migracyjna z Białorusi na Polskę dramatycznie rośnie

Według informacji pochodzących z polskich kręgów bezpieczeństwa, tysiące nielegalnych migrantów, którzy wcześniej nielegalnie przedostali się do Polski z Białorusi (często używając przemocy) przez zewnętrzną granicę UE, dociera do Niemiec, podał BILD.

Białoruś używa „migrantów jako broni”, aby zdestabilizować i podzielić UE. Uchodźcy są systematycznie podżegani do szturmowania granicy UE i zachęcani do stosowania przemocy podczas przekraczania granicy.

Uchodźcy są wspierani przez białoruskie władze. Polska oskarża Białoruś o celowe destabilizowanie UE za pomocą migrantów.

Konsekwencje są dramatyczne: w 2024 r. dziesięciu polskich strażników granicznych zostało rannych, a jeden zmarł po ataku nożownika.

Przepychanki na granicy UE – początek końca prawa do azylu w UE

Każdy, kto nielegalnie przekroczy granicę z Białorusi do Polski, nie może na razie ubiegać się o azyl.

Polska tymczasowo zawiesza prawo do ubiegania się o azyl na granicy z Białorusią. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę w tej sprawie. Ustawa przewiduje, że w sytuacjach nadzwyczajnych na granicy, tylko cudzoziemcy, którzy wjechali do kraju legalnie, mogą ubiegać się o azyl przez 60 dni. Sytuacja na granicy z Białorusią jest uważana za sytuację nadzwyczajną. Ustawa ta została już zapowiedziana przez premiera Donalda Tuska w październiku.

