Skutki 10 lat rządów Merkel i lewicowej polityki powitalnej są katastrofalne: „Przemoc na naszych ulicach eksploduje, kobiety i osoby starsze żyją w ciągłym strachu przed przestępczością, a zagrożenie terroryzmem nigdy nie było tak wysokie. Policjanci są atakowani tysiące razy dziennie. Państwo straciło wszelką władzę”. (Federalny Przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów (DPolG), Rainer Wendt w BILD)

Wszystko jest najbardziej widoczne w lewicowo-zielonych twierdzach, przede wszystkim w Berlinie, gdzie „co godzinę atakowany jest policjant” (Benjamin Jendro ze Związku Zawodowego Policjantów). Ale wszystko to symbolizuje alarmującą…

… „brutalizacji w społeczeństwie. Ludzie biją, kopią i dźgają. Frustracja polityczna i pogarda dla państwa i jego instytucji są uwalniane”. (Jendro dla BILD)

I znowu i znowu – Berlin:

„Po raz pierwszy w historii, w zeszłym roku w Berlinie mieliśmy więcej obcokrajowców niż Niemców jako podejrzanych”. (Jendro)

Okupacja instytucji przez 68 nienawidzących kultury

Jednak wszystko ma swoją przyczynę w lewicowej kliki ideologów ’68 z ich zinternalizowaną nienawiścią do Niemiec i ich konstytucyjnego państwa, która od dziesięcioleci jest mocno zakorzeniona w niemieckich instytucjach. Ponieważ:

„Sprawcy przemocy są zachęcani, ponieważ państwo konstytucyjne do tej pory nie wyjaśniło surowymi wyrokami, że przemoc wobec służb ratunkowych nie wchodzi w grę. Sprawcy zwykle wychodzą z tych postępowań na łagodnych warunkach socjalnych”. (Jendro)

Gorzkim wnioskiem jest ogłoszenie bankructwa – Niemcy na drodze do stania się państwem upadłym:

„Zbyt często brakuje wsparcia politycznego, ponieważ w parlamentach zasiada również zbyt wielu polityków, którzy gardzą policją lub ją lekceważą – którzy widzą problem w mundurze”. (Jendro)

Wielokulturowe powitanie – program transformacji

Fakt, że do tego doszło, a społeczeństwo i polityka zostały bezbronnie przekształcone w Golgotę Niemiec, został zainicjowany przez trywializatorów multikulti ze wszystkich lewicowych partii systemowych i mediów, które są z nimi powiązane, w ramach globalnej agendy Sorosa dotyczącej uchodźców.

Przerażająca wielokulturowa spirala przemocy: 15% nie-Niemców jest w 50% podejrzanych o popełnienie przestępstw.

Tendencja do przemocy nasila się z roku na rok: według najnowszych „Policyjnych statystyk przestępczości” (PKS), liczba przestępstw z użyciem przemocy ponownie wzrosła o 1,5 procent do 217 277 przypadków w 2024 roku. W tym importowane zjawisko archaicznych ataków nożem, w liczbach: 15 741, łącznie 7,2 procent wszystkich przestępstw z użyciem przemocy. Niepokojące jest również to, że coraz więcej dzieci i młodzieży popełnia przestępstwa z użyciem przemocy. Przyczyną jest tu również wielu młodych przybyszów z państw upadłych, a także liberalny wymiar sprawiedliwości i edukacja.

Wynika to ze statystyk przemocy opublikowanych wczoraj przez lewicową agentkę powitalną i minister spraw wewnętrznych SPD Nancy Faeser, szefa Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej Holgera Müncha i senatora spraw wewnętrznych Bremy Ulricha Mäurera (przewodniczącego Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych).

15 procent nie-Niemców to 50 procent podejrzanych: nie trzeba być geniuszem matematyki, aby ekstrapolować fakty:

W 2024 r. odnotowano łącznie 2 184 834 podejrzanych. 1 271 638 z nich było obywatelami Niemiec, a 913 196 nie posiadało niemieckiego obywatelstwa. Co więcej: wśród tych nie-niemieckich podejrzanych było 383 844 imigrantów, tj. uchodźców z w dużej mierze archaicznych upadłych państw z kulturą przemocy. W rezultacie nikt w Niemczech nie jest w stanie rozpoznać archaicznych…

… „Przestępczość z użyciem noża pod kontrolą: każdego dnia około 25 osób zostaje rannych lub zabitych przy użyciu broni codziennego użytku”. (BILD)

Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser wywija swoim zwykłym groteskowym repertuarem słów:

„Każdego dnia policja odnotowuje około 600 brutalnych przestępstw w Niemczech. Państwo konstytucyjne musi podjąć zdecydowane działania przeciwko brutalnym przestępcom. Muszą oni szybko i wyraźnie odczuć konsekwencje swoich czynów”. (BILD)

Według Faeser szczególnie niepokojący jest wzrost liczby gwałtów, przymusu seksualnego i napaści na tle seksualnym.

Niemcy: Archaiczne gwałty

Trzeźwe statystyki: odnotowano wzrost o +9,3% lub +1 134 przypadków gwałtu, napaści na tle seksualnym i napaści na tle seksualnym w szczególnie poważnych przypadkach, w tym tych skutkujących śmiercią.

Gorzki wniosek, który wciąż jest trywializowany przez multikulturowych ideologów buldogów w Golgocie Niemiec mamy Merkel:

„Minister SPD przyznaje: sprowadziliśmy do kraju zbyt wielu młodych mężczyzn!” (Senator Spraw Wewnętrznych Bremy Ulrich Mäurer w BILD)

– co potulnie cytuje nawet były centralny organ niemieckiej agendy powitalnej:

„To wybuchowe przyznanie, że w niemieckiej polityce azylowej od lat dzieje się coś ogromnie złego!” (BILD)

A to, co każdy normalny myśliciel mógł dostrzec w 2015 roku, teraz nieodwołalnie zakorzeniło się w społeczeństwie:

„Gdybyśmy przyjmowali więcej kobiet i dzieci, a nie młodych mężczyzn, nie mielibyśmy teraz tych problemów”. (Mäurer)

Ale tak naprawdę nie było ich wśród uchodźców.

Bezsensowne ustępstwa i apele

Ponieważ po raz kolejny odnotowano znaczny wzrost liczby przestępstw z użyciem przemocy popełnianych przez cudzoziemców (+7,5% w 2024 r.), socjalistyczny senator spraw wewnętrznych naiwnie i nieskutecznie apeluje do negocjatorów koalicyjnych CDU-SPD, co nie ma sensu:

„Zarządzanie migracją jest niezwykle ważne”.

W końcu wiele miast i gmin „zostałoby częściowo przytłoczonych z powodu braku kontroli”. (Mäurer)

Bezradna policja

Niemieccy policjanci już dawno stali się głównymi ofiarami przemocy, obok tych, którzy zostali zgwałceni, pchnięci nożem i zabici

Mäurer wzywa również do zwiększenia liczby deportacji osób, którym odmówiono azylu:

„Z każdych dziesięciu osób, które imigrują, dziewięć zostaje u nas ze względu na sytuację prawną”.

To o wiele za dużo.

Przerażające statystyki wielokulturowej przemocy

W środę minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (54, SPD) przedstawiła policyjne statystyki przestępczości (PKS) na 2024 rok. Według statystyk w całym kraju odnotowano ponad 217 000 przestępstw z użyciem przemocy – najwyższy poziom od 2007 r., przy czym cudzoziemcy stanowili ponad 30 procent ogółu.

Tymczasem liczba spraw eksploduje: każdego dnia w kraju związkowym Merkel 54 policjantów zostaje rannych w wyniku brutalnych przestępstw, a ponad 300 policjantów pada ofiarą przestępców. W przeliczeniu: co pięć minut!

Jeszcze bardziej szokujące jest to, że w 2024 r. 117 548 ratowników i pracowników służb ratowniczych padło ofiarą różnych przestępstw. Obejmuje to całe spektrum przemocy: od oporu i napaści po morderstwo i nieumyślne spowodowanie śmierci. W sumie ucierpiało 109 545 funkcjonariuszy policji, co stanowi wzrost o 5 365 ofiar (+5,1 procent) w porównaniu z 2023 r., kiedy to liczba ta wyniosła 104 180. I prawie co trzeci dzień policjant zostaje poważnie ranny – lub zabity.

Minister spraw wewnętrznych Faeser jest wręcz cyniczna:

„Potrzebujemy również więcej solidarności w naszym społeczeństwie. Przemoc wobec policji i służb ratunkowych dotyczy nas wszystkich i nie powinna być obojętna dla nikogo w naszym społeczeństwie”. (BILD)

***

