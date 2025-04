Wszystko zaczęło się w USA. Odkąd Donald Trump wygrał wybory po raz pierwszy, podejmowano i nadal podejmuje się próby wykończenia go stronniczym sądownictwem. W Rumunii zwycięzca pierwszej tury głosowania został wykluczony z drugiej. A teraz Le Pen. „Nasza demokracja” to dyktatura obsesjonatów władzy.

Najpierw Rumunia, teraz Francja – sądownictwo nadużywane politycznie

PETER HAISENKO | Każdy, kto chce wnieść rozsądek do zachodnich „demokracji”, jest obrażany i zwalczany wszelkimi dostępnymi środkami. Partyjne sądy, sądy kontrolowane przez Brukselę, prowadzą demokrację ad absurdum. Uznawane od dziesięcioleci zasady demokracji są grzebane, aby uniemożliwić „bydłu wyborczemu” wprowadzenie zmian. Zmian, które są bardzo potrzebne. Wszędzie na Zachodzie. Najbardziej skorumpowany, najbardziej niedemokratyczny kraj w Europie, Ukraina, jest schlebiany i celebrowany jako latarnia morska „naszej demokracji”. Czy oni postradali zmysły? Baerbock właśnie odebrała swoje ostatnie pieszczoty w Kijowie.

Druga tura głosowania w Rumunii trwa już od sześciu miesięcy. Pierwsza została odwołana z więcej niż słabych powodów. Tik Tok i rosyjskie wpływy zostały wciągnięte i potwierdzone przez sąd najwyższy. Od tego czasu demokracja w Rumunii utknęła w martwym punkcie. Starzy rusofobiczni władcy po prostu trwają. Realistycznie rzecz biorąc, UE jest w stanie wojny z Rosją, a każdy, kto apeluje o zdrowy rozsądek, jest wykluczany z „rund dyskusyjnych” i w miarę możliwości ciągnięty przed sądy. Przed sądy, które nie są neutralne. Pamiętajmy też o szaleństwie związanym z koronawirusem. Tam również nie było wyroków sądowych godnych demokracji. Michael Ballweg, zaangażowany działacz na rzecz demokratycznego protestu przeciwko szalonemu i bezsensownemu dyktatowi koronawirusa, od pewnego czasu przebywa w areszcie bez powodu. Teraz nawet odpowiedzialni sędziowie uznali to, wskazali, że postępowanie powinno zostać umorzone i są określani jako stronniczy. Sądownictwo jest nadużywane jako broń przeciwko przeciwnikom politycznym.

Sądy rządzą, nie polityka

W samej Republice Federalnej Niemiec sądy określają politykę bardziej niż rząd. Rząd tworzy wątpliwe prawa i ma nadzieję, że zostaną one potwierdzone przez stronnicze sądy. Mała organizacja ostrzegawcza o nazwie „BUND” pozywa do sądu zieloną ideologię i zakłóca życie w kraju coraz bardziej szalonymi zielonymi zakazami. Po nowych wyborach okazuje się, że nawet zwycięzca wyborów, CDU, poddaje się czerwono-zielonemu dyktatowi, aby dojść do władzy. Wynik wyborów jest całkowicie wypaczony. Czy znajdzie się prokurator, który oskarży Merza i CDU o oczywiste oszustwo wyborcze? Ale od czasu wyborów wszyscy politycy AfD zostali wykluczeni z mediów ÖRR. Tylko CDU i SPD są tam nadal reprezentowane, czasami nawet Zieloni, wraz z kilkoma „dziennikarzami”, którzy wyraźnie wyznają czerwono-zieloną ideologię. Tak więc nie tylko sądownictwo jest nadużywane, ale także media ÖRR. Nawet Stalin nie pozwolił sobie na takie nadużycie wymiaru sprawiedliwości. Większość morderstw odbywała się bez wyroku sądowego. Również w NRD zawsze można było znaleźć prawdę między wierszami i przynajmniej wiedziało się, że tak było.

Parlamentarne kontakty z AfD również odłożyły na bok wszelkie tradycyjne maniery. Drugiej co do wielkości grupie parlamentarnej odmawia się jakichkolwiek stanowisk, podczas gdy najmniejsza, Partia Lewicy, otrzymuje je. Oczywiście nie jest to prawnie niedopuszczalne, ale jest to pozbawione wszelkiej przyzwoitości i moralności. Tak, są głośne wezwania do zdelegalizowania AfD. We Francji wiedzą, że nie stanie się to bez masowych zamieszek z udziałem zwolenników partii Le Pen. Francuskie sądy bezpośrednio uciszyły Le Pen skandalicznym wyrokiem. Sprawiedliwość jako broń polityczna. W Niemczech należy również sprawdzić, z jakich partii pochodzą sędziowie „Trybunału Konstytucyjnego”, a wtedy nie trzeba będzie się nad niczym zastanawiać.

Erdogan robi to samo co francuscy sędziowie

Spójrzmy na Turcję. Erdogan zrobił dokładnie to samo burmistrzowi Stambułu, Ekrem İmamoğlu, co Macron zrobił Le Pen. Czy ktoś jest jeszcze zaskoczony tym, jak stłumione są protesty ze strony UE? Bruksela nie protestuje przeciwko niedemokratycznemu wykluczeniu Georgescu z rumuńskich wyborów. W końcu jest on również apologetą Putina, a ktoś taki nie powinien mieć prawa do wygrania wyborów. Jest jeszcze cyrk w Austrii. UE mu przyklaskuje. Wydarzenia w Gagauzji/Mołdawii również zostały całkowicie zignorowane. Evghenia Guțul została aresztowana na lotnisku w Kiszyniowie 25 marca. Jest oskarżona o kilka przestępstw korupcyjnych w związku z wyborami w Gagauzji w 2023 r., w których wygrała jako kandydatka opozycyjnej partii „Șor”. 28 marca 2025 r. sąd rejonowy w Kiszyniowie zdecydował o umieszczeniu polityk w areszcie na 20 dni. Czy nie było kiedyś immunitetu parlamentarnego? O tak, Gutul jest również apologetą Putina, a ktoś taki prawdopodobnie stracił prawo do zgodnego z prawem traktowania. A co się stało w Gruzji? UE nie ma już nic wspólnego z demokracją i prawem. Oba są nadużywane jako broń przeciwko wyborcom.

Media antyspołeczne celebrują każdy „wyrok” wydany przez jakiegokolwiek sędziego z obozu anty-Trumpowego przeciwko dekretom prezydenckim. Nie mówi się o tym, że administracja Trumpa namierzyła dziesięć milionów odbiorców emerytur, którzy mają 120 lat lub więcej. Milczy się również o rewelacjach na temat machinacji amerykańskich służb specjalnych i o tym, ile rządów obaliły. Nie, Donald Trump nie odniósł najmniejszego sukcesu. Nie mówi się też o tym, że to Kijów nie dotrzymuje podpisanego przez siebie zobowiązania do powstrzymania się od ataków na infrastrukturę energetyczną. Podobnie jak przez dziesięć lat nie informowano, że poplecznicy Kijowa nieustannie atakują cele cywilne, w tym te wewnątrz Rosji. Z niezliczonymi ofiarami śmiertelnymi i zniszczeniem przestrzeni życiowej. Ale biada temu, kto zostanie ranny odłamkami zestrzelonego rosyjskiego pocisku. Wtedy oburzenie jest wielkie, ale ledwo słyszalne, gdy Izrael ponownie zbombardował setki cywilów na śmierć. Jesteśmy dobrzy, jesteśmy neutralni!

Cała przyzwoitość została odrzucona

Czy słyszeliście coś o tym, jak U.v.d.Leyen obraziła i nazwała słowackiego prezydenta Fico idiotą z powodu jego dobrych kontaktów z Trumpem? Sam Fico relacjonował: „Ursula krzyczała na mnie gwałtownie, bardzo gwałtownie: ‚Robercie, co ty zrobiłeś? Dlaczego zgodziłeś się z Trumpem w ten sposób? Czy jesteś jeszcze przy zdrowych zmysłach? „Obrażała mnie przez pół godziny i nazwała kompletnym idiotą”. Tak, to są ci, którzy domagają się szacunku od wszystkich innych i potępiają nienawiść. A tak, i mają różnorodność i wolność na swoich sztandarach. Pamiętam też, że jeśli nazwiesz polityka kretynem, zostaniesz postawiony przed sądem i ukarany. I to pomimo faktu, że w niektórych przypadkach nie jest to obelga, ale opis stanu rzeczy. Nigdy wcześniej nie było tak wielu pozwów o obrazę. Tak, sądownictwo……

Aby jeszcze raz zilustrować, jak daleko sądownictwo w UE odeszło od podstawowej zasady każdej demokracji, a mianowicie, że wszyscy są równi wobec prawa, cytuję Der Spiegel: 19 grudnia 2016 r. doniesiono: „Sąd uznał szefową MFW Lagarde za winną – Szefowa MFW Christine Lagarde została uznana za winną w procesie karnym, ale nie zostanie ukarana ze względu na swoją »osobowość«. Wyrok może wywołać nową debatę na temat przywództwa”. Wczoraj, 31 marca 2025 r., brzmi to inaczej: „Marine Le Pen nie może startować w wyborach przez pięć lat – Ponieważ Le Pen zdefraudowała fundusze, nie może wziąć udziału w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Ponadto francuska prawicowa populistka musi zapłacić grzywnę i nosić bransoletkę na kostce przez dwa lata”. Czy wam też wydaje się, że jest tu radość z tego, że prawicowa populistka została w końcu ukarana i politycznie zamordowana? Sprawa Lagarde dotyczyła defraudacji 400 milionów, U.v.d. Leyen miliardów.

Rok 1933 przesyła pozdrowienia

Nienawidzę tego mówić, ale trzeba to powiedzieć: w ten sposób Hitler stworzył swoją dyktaturę, używając tych samych metod i środków. Co się stało z „nigdy więcej”? A to już zaczęło się od Corony. Chciałbym przypomnieć o moim artykule z 20.04.2020r., Który jest jednym z najczęściej omawianych (711 polubień w porównaniu do około 50-100 w innych przypadkach).

Szczególnie teraz, pięć lat później, warto przeczytać ten artykuł. Dziś, po opublikowaniu „akt RKI”, wiemy, jak masowo nas wtedy okłamywano i jak postępowała droga do faszyzmu. Teraz także z nadużyciami sądownictwa. Nie zapominajmy: Hitler jako pierwszy zdelegalizował SPD i wysłał jej członków do obozów koncentracyjnych. Na długo zanim trafił tam pierwszy Żyd. Ile czasu minie, zanim Le Pen lub Alice Weidel zostaną zamknięte? Le Pen już musi nosić identyfikator na kostce. Oskarżenia Hitlera przeciwko SPD były tak samo oburzające, jak te przeciwko Le Pen, Orbanowi, Fico, Trumpowi i Putinowi. Ale Hitler kochał Anglię, tak jak Zelensky jest dziś czczony jako bohater.

Kiedy sądownictwo jest nadużywane do eliminowania przeciwników politycznych, to nie jest już demokracja. To już nie jest „droga do faszyzmu”, to już jesteśmy w jej środku. „Nasza demokracja” i jej prawa są środkiem władzy ukrytym za rządami prawa. Stawiajcie opór początkom, powtarzają w kółko. To jest dokładnie to miejsce, do którego dotarliśmy lub które już przekroczyliśmy. Od dłuższego czasu nie chodzi już o wymierzanie „sprawiedliwości”, ale o interpretowanie prawa w interesie rządzących. A jeśli to nie wystarczy, po prostu tworzą nowe prawo. Podobnie jak istnieją plany kryminalizacji rozpowszechniania „kłamstw” lub tego, co rządzący nazywają kłamstwami według własnego uznania. Czy ktoś myśli o „Ministerstwie Prawdy” Orwella? Duński premier już to powiedział: „Pokój jest bardziej niebezpieczny niż wojna”. Ja mówię: jeszcze bardziej niebezpieczne jest polityczne nadużywanie sprawiedliwości. Historia powinna nas tego nauczyć.

Kiedy sprawiedliwość staje się niesprawiedliwością, opór staje się obowiązkiem!

