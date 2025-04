Nielegalna masowa migracja powoduje eksplozję przestępczości. Przestępstwa, których boimy się najbardziej, rosną najbardziej: Gwałty, rozboje i przestępstwa z użyciem noża. Wzrost przestępstw seksualnych jest szczególnie wyraźny: wzrosły one o 32,6 procent od 2019 roku, podczas gdy gwałty i napaści na tle seksualnym wzrosły nawet o 41,3 procent.

Co drugi rabuś i prawie co drugi morderca w Niemczech to obcokrajowiec. Ale podczas gdy obywatele obawiają się o swoje bezpieczeństwo, minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser śmieje się w twarz ofiarom swojej polityki. Jesteśmy mistrzami świata w importowaniu przemocy. Sprowadzamy do naszego kraju ludzi, którzy zagrażają życiu naszych dzieci.

Rzeczywistość, którą potężni ludzie zbyt chętnie ignorują – i zamiast tego przedstawiają wymówki. Czekamy na najbardziej zagmatwane wypowiedzi Nancy Faeser, aby wyjaśnić szerzącą się przemoc wobec obcokrajowców. Zamiast oferować rozwiązania, osoby odpowiedzialne koncentrują się na tuszowaniu i ideologii.

Dowód wideo (w jęz. nimieckim):

