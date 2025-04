Trump staje za Marine Le Pen i przeciwko „europejskiej lewicy”

Polowanie na czarownice przeciwko Marine Le Pen: Prezydent USA Trump wzywa Francję do „uwolnienia Marine Le Pen”



„Polowanie na czarownice przeciwko Marine Le Pen jest kolejnym przykładem tego, jak europejska lewica stosuje ‚lawfare‘, aby uciszyć wolność słowa i cenzurować swoich politycznych przeciwników – tym razem aż do próby wsadzenia ich do więzienia.

To ten sam ’scenariusz‘, który był używany przeciwko mnie – przez grupę szalonych ludzi i przegranych, takich jak Norm Eisen, Andrew Weissmann i Lisa Monaco. Ci ludzie spędzili ostatnie dziewięć lat na niczym innym – i ponieśli KLĘSKĘ, ponieważ amerykański naród zdał sobie sprawę, że są tylko skorumpowanymi prawnikami i politykami.” – pisze Donald Trump na X.

„Nie znam Marine Le Pen, ale naprawdę doceniam to, jak ciężko pracowała przez wiele lat. Poniosła porażki, ale nie poddała się – a teraz, tuż przed wielkim zwycięstwem, chcą ją zdegradować za błahostkę, o której prawdopodobnie nawet nie wiedziała. Dla mnie brzmi to jak „błąd księgowy”. To wszystko jest bardzo złe dla Francji i wspaniałych Francuzów, bez względu na to, po której są stronie. Wolność dla Le Pen!” – kontynuował Trump.

+++

UE decyduje się na złagodzenie standardów dla żywności modyfikowanej genetycznie

UE łagodzi normy dotyczące inżynierii genetycznej. W połowie marca większość członków Rady UE opowiedziała się za takim rozwiązaniem. Stawia to genetycznie modyfikowane rośliny na równi z roślinami naturalnymi – ocena ryzyka nie jest już wymagana.

W połowie 14 marca Rada UE osiągnęła porozumienie w sprawie kontrowersyjnej „regulacji nowych technik genomicznych”. Kompromisowa propozycja deregulacji nowych technik genomowych (NGT) została przyjęta kwalifikowaną większością głosów. Po narzuceniu społeczeństwu terapii genowej mRNA, jest to kolejny krok w kierunku genetycznie zmodyfikowanej UE. Więcej na tkp.at

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887 NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.). *** *** ***