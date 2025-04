Transgender in Florida wegen Benutzung einer Damentoilette in Regierungsgebäude verhaftet

Der unter einer weiblichen Identität Lebende, hatte sogar im Vorfeld einen Brief verschickt, wo er ankündigte, die falsche Toilette zu benutzen. Dies beeindruckte die Behörden jedoch nicht. Der Mann, der felsenfest behauptete, ein Frau zu sein, wurde bereits am 19. März von der Polizei verhaftet, weil er im Tallahassee State Capitol eine Damentoilette benutzt hatte, wie aus einem „MSNBC“-Artikel hervorgeht.

Zum ersten Mal wurde nun den Staaten ein Gesetz in die Praxis umgesetzt, welche die Benutzung einer Toilette in einem Regierungsgebäude (gemietet oder privat) untersagt, welches nicht dem biologischen Geschlecht entspricht.

Laut „Associated Press sollte die verhaftete Person, die sich als Frau identifiziert, besonders dreist-provokativ vorgegangen sein: Hatte sie doch den Vorfall an alle Gesetzgeber des Bundesstaates Florida angekündigt. Und zwar speziell eine Toilette im Kapitol zu benutzen, welche ihrer neuen Geschlechtsidentität entspricht. Die Fahndung durch die Polizei erleichterte sie, indem sie und auch ein Foto von sich zur Identifizierung beilegte.

Florida ist nur einer von Dutzenden Staaten in den Vereinigten Staaten, in denen eine solche Regelung in Kraft ist, aber nur in Utah wird dieser Gesetzesbruch als Verbrechen bestraft. (Mandiner)

