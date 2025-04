Kollar Kinga

Nowy polityczny mesjasz Peter Magyar i jego anty-orbanowska partia „Tisza”, którą Soros i jego poplecznicy pozycjonowali przez rok, teraz otwarcie przyznał ustami swojej europosłanki Kingi Kollar: spiskowanie z brukselskimi elitami przeciwko narodowi węgierskiemu w celu przejęcia władzy politycznej i cieszenie się ze wstrzymania funduszy UE, do których Węgry mają prawo:

„Pogorszenie jakości życia narodu węgierskiego wzmocniło opozycję. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do wyborów w 26”.

– powiedziała Kinga Kollár, brukselska polityk i właścicielka luksusowej willi na Maderze, która jest pełna nieludzkiego cynizmu.

„Jako Węgier muszę powiedzieć, że [procedura praworządności] okazała się bardzo skuteczna: Ponieważ około 21 miliardów euro zostało zawieszonych, a jeden miliard z tego został już stracony dla Węgrów. Ma to bardzo poważny wpływ na państwo węgierskie, ponieważ nie może ono inwestować w usługi publiczne. Oczywiście nie może wspierać węgierskiej gospodarki i oferować ludziom dodatkowych usług socjalnych”. (Mandiner)

Ale przemówienie zostało jeszcze bardziej przekroczone; Kollar czerpie przyjemność z fizycznego cierpienia chorych Węgrów spowodowanego nielegalnie wstrzymanymi funduszami UE:

„Mam na myśli tylko kilka przykładów: Program RRF mógłby zostać wykorzystany do renowacji 50 szpitali, co do niczego nie doprowadziło.”

Węgierska opozycja w Brukseli jako część globalistycznej agendy

Ta zdrada narodu węgierskiego sięga znacznie głębiej: ujawnia, że elity UE – jako część nihilistyczno-globalistycznego głębokiego państwa – pracują nad zniszczeniem tradycyjnych i chrześcijańskich Węgier, które stoją im na drodze pod względem mrocznego podżegania do wojny, niszczenia rodziny, narodu, pracy i tożsamości seksualnej.

Od czasu neokonserwatywnej kontrrewolucji Trumpa nienawiść elit UE do Węgier przerodziła się w szał. Ale nienawiść i szał władzy zawsze czynią ludzi ślepymi. Do następnych wyborów na Węgrzech pozostał jeszcze rok. Ciekawie będzie zobaczyć, czy naród węgierski po raz piąty obroni się przed planowaną neostalinowską okupacją ze strony globalistycznych elit UE…

Podsumowując, Kollár powtórzył:

„Możemy powiedzieć z całą pewnością, że procedura warunkowości jest bardzo skuteczna, ma bardzo skuteczny wpływ na codzienne życie Węgrów”.

Posiedzenie Komisji Praworządności UE

Kinga wygłosiła te oświadczenia podczas przesłuchania na posiedzeniu Komisji Praworządności i dyskusji na temat możliwości zwiększenia skuteczności mechanizmu w przyszłości. W wydarzeniu wziął również udział niemiecki eurodeputowany Zielonych Daniel Freund, który chce nawet odebrać Węgrom prawo głosu w UE.

Już w czwartek opublikował swój wpis: Jest zadowolony, że Węgrzy są poszkodowani przez wstrzymanie funduszy UE. (Mandiner)

