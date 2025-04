Zakaz worków na śmieci od maja w Niemczech

Bild: Harald Heinritz / abfallbild.de

Do tej pory w Niemczech nie było ogólnych zakazów używania worków na śmieci. Jednak coraz więcej miast wdraża obecnie specjalne przepisy, ponieważ jeden konkretny pojemnik na śmieci wydaje się być przedmiotem szczególnej krytyki.

Niespodzianka dla gospodarstw domowych

Jak donosi karlsruhe-insider, w celu zmniejszenia obciążenia dla środowiska, niektóre gospodarstwa domowe decydują się właśnie na ten specjalny pojemnik na śmieci.

Eksperci nawet wyraźnie odradzają ich stosowanie. W niektórych miastach nie są one już w ogóle dozwolone.

Jeśli więc nie zachowasz ostrożności podczas sortowania śmieci i zostaniesz przyłapany z nieprawidłowo posortowanym pojemnikiem, być może będziesz musiał zapłacić wysoką grzywnę. Nie ma ujednoliconej grzywny. Każdy kraj związkowy indywidualnie reguluje wysokość grzywny.

Podczas gdy niektóre pobierają jedynie niewielkie kwoty poniżej 100 euro, mogą zostać nałożone grzywny w wysokości do 5000 euro. Nieprawidłowa utylizacja odpadów ma na celu między innymi utrudnienie recyklingu. Obecnie dodawane są nowe przepisy, które mają rzekomo poprawić gospodarkę odpadami. Oczywiście prowadzą one również do wysokich grzywien w przypadku ich zlekceważenia.

Ponieważ tylko jeden procent odpadów organicznych może składać się z ciał obcych od maja, należy zachować ostrożność. W niektórych niemieckich miastach, takich jak Hamburg i Wiesbaden, kompostowalne pojemniki na odpady nie są już dozwolone. Inne miasta mogą wkrótce pójść w ich ślady. Hamburg, na przykład, wyjaśnia, że takie „zanieczyszczenia” rzekomo zagrażają jakości kompostu. Mówi się, że plastikowe torby powodują problemy w miejskiej biogazowni i kompostowni, ponieważ całkowity rozkład materiału zajmuje zbyt dużo czasu.

Uwaga gospodarstwa domowe!

Do tej pory konsumenci często zakładali, że pomagają chronić środowisko, używając kompostowalnych toreb do przechowywania i utylizacji odpadów organicznych. Jednak ze względu na wyzwania stojące przed zakładami przemysłowymi, eksperci wskazują obecnie, że nie zawsze jest to rozsądne. Federalna Agencja Środowiska (UBA) odradza zatem kompostowanie worków.

Jeśli torba nadająca się do kompostowania zostanie sklasyfikowana jako materiał obcy w Twojej gminie i więcej niż jeden procent trafi do pojemnika na odpady organiczne, wkrótce mogą pojawić się poważne konsekwencje. Każdy, kto nie zna szczegółowych przepisów obowiązujących w jego regionie, powinien zatem zasięgnąć wyjaśnień. Chociaż kompostowalne pojemniki na odpady nie są jeszcze zakazane w całym kraju, nowe przepisy dotyczące odpadów organicznych oznaczają, że mieszkańcy wszystkich miast muszą teraz jeszcze bardziej uważać, aby wdrożyć „zielone szykany” po bezpiecznej stronie, tj. bez płacenia grzywien.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887