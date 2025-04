AUSTRIA: 17-letni Czeczen wynajmuje 13-letnią dziewczynę na seks

W czwartek w Sądzie Okręgowym w Wiedniu odbyła się rozprawa w nietypowej sprawie. 17-latek musiał odpowiedzieć przed senatem złożonym ze świeckich sędziów, ponieważ w listopadzie ubiegłego roku zareklamował swoją dziewczynę, którą poznał zaledwie tydzień wcześniej, do płatnego seksu. Dziewczyna miała wówczas 13 lat.

Po tym, jak nastolatek umieścił 13-latkę z klientem i zarobił pieniądze, szukał również klienta dla jej 14-letniej koleżanki. W akcie oskarżenia zarzucono urodzonemu w Czeczenii mężczyźnie, który był już wcześniej skazany za rozbój i w związku z tym groziła mu kara ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, sutenerstwo i promowanie komercyjnej niemoralności seksualnej, a także ciężkie wykorzystywanie seksualne nieletnich. Czytaj więcej na exxpress.at

Artysta kabaretowy Dieter Nuhr o migracji: znajomy musi płacić pieniądze za ochronę, aby dzieci nie zostały zaatakowane w drodze do szkoły

Podczas gdy liderka Partii Zielonych Katharina Dröge i Spahn spierają się o wyniki wyborów w Maischberger (Program w TV), Dieter Nuhr podaje prawdziwe przykłady niepowodzeń w polityce migracyjnej: jego przyjaciel musi płacić „pieniądze za ochronę ludziom z klasy jego syna, aby nie atakowali go w drodze do szkoły”.

Powiedział: „Myślę, że teraz większość ludzi – może poza panią Dröge – zrozumiała, że jest to poważny problem z migracją, ponieważ wszędzie zbieramy żniwo prawicowych rządów”. […]

Politycy nie potraktowali poważnie „obaw związanych z migracją. Pani Esken mówi, że nie jest to kwestia dla zwykłych obywateli”. Nie mógł sobie wyobrazić, kiedy ostatnio przewodnicząca SPD „rozmawiała ze zwykłym obywatelem”. Z „normalnym obywatelem, który ma dzieci w szkole”.

Aby to zilustrować, opisał osobiste doświadczenia ze swojego otoczenia:

„Mój przyjaciel płaci pieniądze za ochronę osobom z klasy swojego syna, aby nie atakowały go w drodze do szkoły. Inny mój znajomy – jego córka nie chodzi już do szkoły w krótkiej spódniczce, ponieważ boi się, że zostanie uznana za ´dziwkę´”.

Czytaj więcej na apollo-news.at

