W ciągu zaledwie dwóch lat niemiecki rząd przywiózł do Niemiec 36 360 Afgańczyków za 60 mln euro

W latach 2023 i 2024 niemiecki rząd przywiózł do Niemiec ponad 36 000 Afgańczyków za około 60 milionów euro. Wynika to z odpowiedzi Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (AA) na pytanie posła AfD Thomasa Dietza, które jest dostępne dla NIUS.

Dietz chciał wiedzieć, „jakie koszty zostały poniesione w 2023 r., 2024 r. i do tej pory w 2025 r. (do 31 marca 2025 r.) zgodnie z wiedzą rządu federalnego na koszt budżetu federalnego (lub proporcjonalnie budżetów krajowych) na transfer tzw. sił lokalnych i innych osób w tym kontekście z obywatelstwem głównie afgańskim z Afganistanu i Pakistanu do Niemiec”, „i ile osób w sumie przyleciało do Niemiec w ramach tego programu”. Więcej na nius.de

