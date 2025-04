Bild: Wikipedia/Geyersberg, Professor emeritus Hans Schneider Lizenz: CC BY-SA 3.0

Dzięki tak zwanemu Zielonemu Ładowi Komisja Europejska, pod przewodnictwem kontrowersyjnej przewodniczącej Ursuli von der Leyen, chce zmienić życie i codzienną rutynę obywateli UE zgodnie z globalistycznymi ideami.

„Zielony Ład” UE: Europejczycy powinni żywić się owadami

Obejmuje to również fundamentalną zmianę nawyków żywieniowych: Odejście od mięsa, które rzekomo jest tak szkodliwe dla klimatu, na rzecz szkodników, czyli owadów takich jak larwy mącznika młynarka czy chrząszcze pleśniakowca zbożowego. Kryje się za tym strategia Brukseli polegająca na wypieraniu tradycyjnego rolnictwa na małą skalę, takiego jak w Austrii, i promowaniu międzynarodowych korporacji spożywczych.

Jak donosi eurodeputowany Partii Wolności Roman Haider, lista produktów spożywczych dopuszczonych jako żywność wydłuża się, ponieważ Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego potwierdziła, że świerszcze są żywnością. W szczególności dotyczy to świerszcza domowego, który po przetworzeniu na proszek można znaleźć w różnych produktach spożywczych, od chleba i makaronu po zupy i czekoladę.

„Użycie tego owadziego proszku nie musi być nawet oddzielnie oznakowane i dlatego jest narzucane społeczeństwu drobnym drukiem” – mówi Haider.

Na szczęście jednak grupa „Patrioci dla Europy”, do której należy również FPÖ, podejmuje obecnie działania przeciwko tej obrzydliwości w Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego, składając wnioski o odrzucenie. Konieczne są dalsze badania potencjalnych zagrożeń, w szczególności w odniesieniu do możliwych reakcji alergicznych na proszek do krykieta. W każdym razie musi istnieć wyraźne ostrzeżenie, jeśli żywność zawiera owady lub ich składniki.

„Podobnie jak w przypadku żywności modyfikowanej genetycznie, etykietowanie jest szczególnie ważne, aby konsumenci wiedzieli, co kupują” – domaga się Haider.

„Obywatele UE zasługują na odpowiednią żywność, a nie na proszek z owadów”, podkreśla liberalny europejski polityk.

