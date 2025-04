Brüsseler Anti-Orban-Messias fürchtet sich vor Porno-Tapes (Video)

Peter Maygar unter Druck

Die ganze – durch Soros und globalistische EU-Eliten – angestoßene Erfindung eines neuen Messias gegen den ungarischen Ministerpräsidenten Orban nimmt immer groteskere Züge an: In einer Mischung aus biblischer Gerechtigkeit, Erfüllung negativen Karmas und billiger Sex-Spionage:

Hat doch der – ewig sich als Verfolgungsopfer durch dunkle Orban-Geheimdienste – den ersten Schritt zum Brüsseler EVP-EU-Abgeordneten durch Bespitzelung seiner eigenen (Ex)-Ehefrau und Ex-Justizministerin gesetzt. Indem er geheime Tonbandaufnahmen von ihr veröffentlichte. Außerdem soll er ein brutaler Eheschläger gewesen sein, und liegen sexistische Filmaufnahmen von dem (heute 44-jährigen Anwalt und Ex-Fidesz-Günstling) mit minderjährigen Diskobesucherinnen vor.

Nun versucht Péter Magyar die Flucht nach vorne: Deutete er doch am Montag die Veröffentlichung kompromittierender Aufnahmen an. Denn in der jüngsten Vergangenheit habe er Drohungen diesbezüglich erhalten. Auch dessen „Theiß“-Partei versucht schon einmal das Verleumdungs-Opfer-Narrativ erneut zu bemühen: Wonach es Sexvideos geben könnte, die ohne sein Wissen vom Parteivorsitzenden gemacht worden sein könnten: Zwar ihm, dem…

…“Herr(n) Präsident(n) ist nicht bekannt, dass jemand Aufnahmen gemacht hat. Aber angesichts der bisherigen Aktionen der Regierung und des Geheimdienstes kann dies natürlich auch nicht ausgeschlossen werden.“ (vadhajtasok)

– so die Presseabteilung der Theiß-Partei auf Anfrage von „Blikk“.

Magyars negatives Karma als Geheimdienst-Agent gegen seine eigene Ex-Ehefrau

Magyar soll nämlich mehrere Drohungen und Erpressungen erhalten haben, sowohl direkt als auch indirekt, betreffend Veröffentlichung von Sexvideos. Eine Nachricht soll sogar ein aus einem Video herausgeschnittenes Foto beinhalten.

Magyar und seine Brüsseler-EVP-Propagandisten versuchen sich nun in der üblichen Helden-Opfer-Rhetorik: Wonach-…

…“Péter Magyar weder vor dieser noch vor einer anderen Drohung zurückweichen wird und sicher ist, dass die aktuellen Verleumdungen wie in der Vergangenheit kontraproduktiv sein werden„.

Außerdem streut er Gerüchte, dass dunkle Geheimdienste Drogen in sein Autos geschmuggelt hätten. Insofern aber schloss die Pressestelle der Theiß-Partei nicht aus, dass „irgendjemand eine Aufnahme gemacht hat“ von Magyar – natürlich auf die Intervention des Geheimdienstes und der Regierung.

Freilich: Bei Magyars pubertierenden Sex-Verhalten mitten in der Öffentlichkeit braucht es keine aufwändigen Geheimdienstaktionen.

Man darf gespannt sein…

Hier Magyars sexistischer Video-Besuch:

________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.