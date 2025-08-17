Texas – Millionen Liter Wasser für KI-Zentren – Bevölkerung muss weniger duschen

Bild: ki-trainingszentrum.com

KI-Zentren die wie „Pilze aus der Erde schießen“ und die anhaltende Dürre im US-Bundesstaat Texas werden in ebendieser Kombination nun für die Bevölkerung zu einem Problem.

Durch den enormen Wasserverbrauch der KI-Zentren kommt es nun zu Konflikten mit den Texanern.

Umweltbedenken durch Microsoft-Campus

KI-Rechenzentren verbrauchen täglich mehrere Millionen Liter Wasser. Der Stargate-Campus von Microsoft ist führend beim Anstieg des Wasserverbrauches, was zu Umweltbedenken führt, wie auch legitim.ch berichten konnte.

Allein im Zeitraum 2023 – 2024 verbrauchten Rechenzentren in Zentraltexas 463 Millionen Gallonen Wasser, was genug für Zehntausende Haushalte gewesen wäre. Während die Gemeinden tatsächlich dazu angehalten werden, jeden Tropfen Wasser zu sparen und sogar auf einfache Duschen zu verzichten, verbrauchen, laut einem Bericht, riesige neue KI-Rechenzentren täglich Millionen Liter Wasser, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten zu können.

Microsofts Stargate-Campus in Abilene führt einen Boom beim Bau von Rechenzentren an und verspricht, einer der weltweit größten Knotenpunkte für fortschrittliche Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz zu werden, wie aus einem Bericht von Techie + Gamers hervorgeht.

Millionen Liter Wasser für Rechenzentren trotz schwerer Dürre

Techie + Gamers berichtete auch, dass sich hinter diesem Hightech-Versprechen jedoch ein wachsendes Umweltproblem verbirgt, nämlich der Wasserverbrauch. Laut einer Untersuchung des Austin Chronicle vom Juli 2025 verbrauchten Rechenzentren in Zentraltexas, darunter Einrichtungen von Microsoft und dem US Army Corps in San Antonio, allein in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt 463 Millionen Gallonen Wasser. Das ist genug Wasser, um den Bedarf von Zehntausenden Haushalten zu decken.

Laut Techie + Gamers stellt dieses Thema für viele Texaner einen innakzeptablen Widerspruch dar. Während Dürrewarnungen die Einwohner dazu auffordern, ihren Wasserverbrauch einzuschränken, insbesondere bei alltäglichen Aktivitäten, wie Duschen, verbrauchen riesige Anlagen, die für die Tech-Wirtschaft unverzichtbar sind, still und leise enorme Mengen an Wasser, hauptsächlich zur Kühlung von Servern, die die Rechenzentren rund um die Uhr am Laufen halten.

Robert Mace, Geschäftsführer des Meadows Center for Water and the Environment an der Texas State University, erklärte, „die Menschen betrachten Rechenzentren nicht als industrielle Wasserverbraucher, aber genau das sind sie. Sobald dieses Wasser verdunstet ist, ist es einfach weg“.

Margaret Cook, Wasserpolitik-Analystin am Houston Advanced Research Center, betonte:

Diese Zentren an Orten entstehen, die unter starkem Wassermangel leiden. Sie sind nicht verpflichtet, mit den Gemeinden darüber zu sprechen, wie viel Wasser sie verbrauchen werden.

Microsofts Nachhaltigkeitsversprechen nichts wert?

Microsoft arbeitet zwar an Nachhaltigkeitszielen und strebt laut Bericht an, bis 2030 „wasserpositiv“ zu sein, d.h. mehr Wasser zu erneuern als zu verbrauchen. Laut Techie + Gamers betont das Unternehmen Wassersanierungsprojekte und die Verwendung von recyceltem Wasser, wann immer möglich. Kritiker befürchten jedoch, dass diese Maßnahmen oft weit entfernt von den von Wasserknappheit betroffenen Gemeinden stattfinden und dadurch ihre Wirkung mehr als begrenzt ist.

