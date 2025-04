Von Italien nach Albanien abgeschobene kriminelle Migranten zetteln Revolte an (Video)

Kaum wurden die durch Italien betriebenen albanischen Migrantenlager geöffnet, rebellieren die Migranten – angeheizt von vorbestraften Einwanderern, die in ein geschlossenes Zentrum verlegt worden waren und auf ihre Abschiebung warteten.

Dort warten seit dem 11. April 40 illegale Einwanderer auf ihre Abschiebung. Italien ist somit ein Vorreiter unter der national-konservativen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, welche als erste die Umsiedlung von Menschen aus sicheren Ländern außerhalb der EU-Grenzen bis zur Bearbeitung ihrer Asylanträge eingeleitet hat. Zuvor hatten linke Staatsanwälte alles in ihrer Macht Stehende getan, um den Betrieb des exterritorialen Flüchtlingslagers zu verhindern, indem sie Migranten nach Italien zurückbrachten, mit dem Argument, Ägypten und Bangladesch wären keine sicheren Länder.

Bach der vorübergehenden Schließung der albanischen Lager wurden sie letzte Woche wieder geöffnet, und 40 vorbestrafte Migranten wurden dorthin zur Abschiebung aus Italien abtransportiert.

Laut jüngsten Presseberichten brachen dann wenige Tage nach deren Ankunft Unruhen aus. Die Häftlinge griffen die Wärter an, zerschlugen Fensterscheiben, zerstörten Geräte und beschädigten Matratzen. Manche verletzten sich mit einem Schneidwerkzeug und mussten sofort medizinisch versorgt werden.

Insofern aber ähnelt der Aufstand den Ausschreitungen, die in italienischen Gefängnissen regelmäßig vorkommen.

Nichts desto trotz übten sich linke Politiker in üblicher Empörung, im Einklang mir der Mainstream-Presse, dass die Gefangenen in Handschellen nach Albanien transportiert wurden. Um so die Mitte-Rechts-Regierung als unmenschliche und tyrannische Regierung darzustellen, welche kriminelle Migranten in Konzentrationslager deportieren würde.

Laut Ilaria Salis, einer linksextremen EU-Abgeordnete, die als angeklagte Antifa-Schlägerin aus einem Budapester Gefängnis ins EU-Parlament geschickt wurde, soll es sich bei den albanischen Lagern eigentlich um eine neue Art von Konzentrationslagern handeln, so der EU-Parlamentarierin der „Allianz der Grünen und der italienischen Linkspartei“ via sozialen Medien. Salis will ja Gefängnisse überhaupt abschaffen. Ihrer Meinung sei es Ziel der italienischen Mitte-Rechts-Regierung, rassistische Propaganda zu verstärken und Migranten nach Albanien abzuschieben.

Innenminister Matteo Piantedosi reagierte umgehend auf die Angriffe auf die Regierung:

Handle es sich doch nicht um gewöhnliche Einwanderer, die in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Italien ein menschenwürdiges Leben suchen, sondern um Menschen, die wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung, Pornografie gegen Minderjährige und Waffenbesitzes verhaftet wurden. Selbs deren Bewacher mussten während des Transports geschützt werden.

Der aktuelle Fall beweist, dass die Linke entgegen aller Vernunft die Schließung der geschlossenen Lager fordert. (Magyar nemzet)

Alcuni hanno precedenti penali, altri hanno lavorato per anni poi gli è scaduto il permesso di soggiorno come un 50enne del Bangladesh . Questo il profilo dei 40 (forse 41) trasferiti in #Albania Già registrate prime proteste ieri sera nel centro di #Gjader #immigrazione 👇🏽 pic.twitter.com/NykXgdj8bw — angela caponnetto (@AngiKappa) April 12, 2025

