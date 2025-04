Zabójstwo na zlecenie przez komunikator – nowa giełda pracy dla migrantów

Pilna wiadomość: 0:10 – Atak nożem przed supermarketem – Mężczyzna aresztowany.

Mówi się, że 23-latek zaatakował i poważnie zranił nożem dwie osoby przed supermarketem w okręgu Saksonii Środkowej. Według policji podejrzany sprawca został aresztowany na miejscu.

Zdjęcie: shutterstock

Według wstępnych ustaleń, mężczyzna siedział obok wejścia, gdy 59-letnia kobieta opuściła supermarket w Rochlitz, a on nagle zaatakował ją, zadając kilka ran kłutych.

Świadek, który widział zajście, krzyknął o pomoc, po czym 18-letni pracownik sąsiedniego sklepu rzucił się na pomoc zaatakowanej kobiecie. Według policji, on również został zaatakowany nożem i poważnie ranny. Kilku przechodniów przytrzymało mężczyznę do czasu przybycia służb ratunkowych. Podczas aresztowania uderzał i kopał służby ratunkowe.źródło: dpa

+++

WĘGRY: Zmiana konstytucji w celu ochrony wartości narodowych i suwerenności

Poprawki do ustawy zasadniczej obejmują kilka ważnych punktów: wyjaśnienie, że człowiek jest mężczyzną lub kobietą; zakaz produkcji, używania, dystrybucji i promowania narkotyków; możliwość zawieszenia obywatelstwa podwójnych obywateli, którzy stanowią zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego Węgier; oraz potwierdzenie prawa do płacenia gotówką.

Węgierskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło w poniedziałek 15. poprawkę konstytucyjną do ustawy zasadniczej, przyjmując szereg nowych przepisów zdecydowaną większością 140 głosów za i 21 przeciw.

Poprawki stanowią również próbę wzmocnienia przez Węgry obrony przed roszczeniami centrum UE do władzy, w tym ochrony dzieci poprzez ustanowienie, że ich prawo do rozwoju fizycznego, umysłowego i moralnego ma pierwszeństwo przed innymi prawami podstawowymi, z wyjątkiem prawa do życia. Więcej na tkp.at

+++

Islam ukształtował tożsamość Europejczyków: UE finansuje ten projekt z pieniędzy podatników

Historia w UE jest pisana na nowo – przy (mimowolnym) wsparciu podatników. „Projekt badawczy” chce podkreślić, że islam był elementem kształtującym historię Europy – a nawet ukształtował tożsamość Europejczyków. Zgodnie z projektem, „epistemologiczna rekonfiguracja” opiera się w rzeczywistości na Koranie.

Źródło: euqu.eu

Islam jest kojarzony z wieloma rzeczami w świecie zachodnim, ale generalnie nie z zachodnimi wartościami, które UE chce reprezentować. Jednak projekt badawczy EuQu, który oznacza „Europejski Koran”, twierdzi, że to właśnie islam w szczególności ukształtował Europę, jej historię i narody. Koran jest w skrócie podniesiony do rangi europejskiego dobra kulturowego – bez islamu Europejczycy byliby praktycznie niczym, można by pomyśleć, czytając stronę internetową. […] Projekt ten jest hojnie finansowany przez UE. Imponująca kwota 9 842 534 euro z pieniędzy podatników popłynęła z Europejskiej Rady ds. Czytaj więcej na report24.news

+++

Zabójstwo na zlecenie przez komunikator – nowa giełda pracy dla imigrantów

Kolumbijskie warunki w Niemczech! Policja coraz częściej zajmuje się przestępstwami na zlecenie. Korzystając z komunikatorów takich jak WhatsApp, wynajmowanie migrantów do zabójstw na zlecenie jest dziecinnie proste.

Policja wykorzystała te zdjęcia do poszukiwania Elama G. (18), podejrzanego o podpalenie, zwerbowanego przez Internet

To kolejny rozdział niekończącego się horroru, w jaki zmieniła Niemcy kryminalna polityka migracyjna Angeli Merkel: Morderstwa i zabójstwa dokonywane przez gangi migrantów i „usługodawców” są teraz oferowane na zamówienie – a sprawcy są rekrutowani z szeregów ludności napływowej, która w następstwie narodzin dżihadu z roku na rok stanowi coraz większą część lokalnej demografii. Młodzi ludzie ze środowisk migracyjnych są rekrutowani do wszelkiego rodzaju przestępstw za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów w coraz bardziej alarmującym stopniu – a ostatnio także coraz częściej do morderstw lub ataków ukierunkowanych.

[…] Gangi przestępcze, takie jak marokańska „Mocro Mafia”, celują w młodych ludzi za pośrednictwem mediów społecznościowych i rekrutują ich do określonych przestępstw, które ubierają w formę „wyzwań”, „misji”, „gier” lub „konkursów” – w ten sposób przemawiając szczególnie do młodych ludzi, na których wpłynęła kultura gier. „Z reguły sprawcy nie znają ani klienta, ani tła przestępstwa” – wyjaśnia dyrektor kryminalny z Kolonii. Więcej informacji na stronie anonymousnews.org

Uwaga redaktora: Szwecja, która jest znana jako pionier w zakresie migracji, jest już „dalej do przodu” pod tym względem. Morderstwa dokonywane przez nieletnich zabójców nie należą tam już do rzadkości.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887