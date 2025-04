Oszustwa tożsamościowe – Po lądowaniu najnowszego samolotu Baerbock z Afghanami: Dochodzenia przeciw pasażerom

Niezrozumiałe procesy związane z nieprzejrzystą selekcją szukających fortuny i migrantów ekonomicznych, którzy są przywożeni z Afganistanu przez rzekome „sytuacje humanitarne”, „prześladowana politycznie”, „działania na rzecz praw człowieka” lub „siły lokalne” wraz ze swoimi krewnymi, zostały w ostatnich dniach kilkakrotnie ujawnione przez ekspertów, nawet w mediach, które poza tym są lojalne wobec rządu.

Natychmiast po wylądowaniu najnowszego afgańskiego samolotu Baerbock: Policja federalna bada kilku pasażerów pod kątem oszustwa tożsamości

Zdumiona publiczność dowiedziała się, jak łatwo było zainteresowanym osobom uzyskać rzekome listy z pogróżkami lub sfałszowane listy policyjne, które następnie wykorzystali do domagania się rzekomych „prześladowań” w konsulacie; oszustwo było tak oczywiste, że w ciągu ostatnich dwóch lat pracownicy ambasady wielokrotnie interweniowali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie i chcieli odmówić wydania wiz. Zgodnie z instrukcjami Annaleny Baerbock, takie obawy były wielokrotnie rzucane na wiatr – nic nie mogło zagrozić importowi nowej populacji wymiany do Niemiec. Aż do ostatniego dnia działalności jej niefortunnego rządu, ten najbardziej katastrofalny, niekompetentny i haniebny globalny żart, jaki kiedykolwiek kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych w tym kraju, trzyma się swojej agendy i pozwala Afgańczykom na masowy napływ do Niemiec, z których wielu jest całkowicie nieznanych. 2600 osób wciąż czeka w Islamabadzie.

W ubiegłą środę wieczorem na lotnisku Lipsk/Halle wylądował samolot czarterowy przewożący 138 Afgańczyków, którzy podróżowali do Niemiec z obietnicą przyjęcia. Jednak wkrótce po przylocie policja federalna rozpoczęła dochodzenie w sprawie kilku pasażerów pod zarzutem podrobienia lub sfałszowania dokumentów. Według kręgów bezpieczeństwa w ośmiu przypadkach wszczęto wstępne postępowanie w sprawie przestępstw związanych z dokumentami. Rzecznik Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdził „Bildowi”, że podróżni zostali poddani kontroli wjazdowej i że wszczęto postępowanie.

Jawne kłamstwa

Stało się tak, mimo że pasażerowie zostali już sprawdzeni przez policję federalną w Pakistanie. Doradcy ds. dokumentów i wiz zauważyli tam nieprawidłowości, które są obecnie badane w Niemczech. Oficjalnie mówi się, że 138 podróżnych, w tym 45 dzieci i młodzieży, 76 kobiet i 62 mężczyzn, należy do „szczególnie wrażliwych grup”, które są „prześladowane” przez talibów. Są to między innymi „byli członkowie niemieckich sił zbrojnych”, obrońcy praw człowieka, dziennikarze i prawnicy. Jednak sposób, w jaki często powierzchownie i żałośnie sfałszowane dokumenty zostały uzyskane w Kabulu i innych miejscach i wykorzystane do nieuczciwego uzyskania wiz wydawanych jak kwaśne piwo, sugeruje, że tylko nieliczni z tych rzekomych osób ubiegających się o ochronę są tymi, za których się podają. Eksperci wielokrotnie wskazywali, że ci, którzy przylatują do Niemiec, najprawdopodobniej nie są ofiarami talibów, ale w rzeczywistości często są ich zwolennikami i sojusznikami.

Tym bardziej bezczelne wydaje się oświadczenie rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która podkreśliła, że „wszyscy pasażerowie zostali dokładnie sprawdzeni przed odlotem i nie było żadnych wątpliwości co do ich tożsamości”. Prawdopodobnie takiego języka użyła Annalena Baerbock – podczas gdy wszystkie dzwonki alarmowe już dzwoniły w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Policji Federalnej. O tym, że było to oczywiste kłamstwo, świadczy rozmieszczenie policji federalnej natychmiast po wylądowaniu. Nigdy wcześniej ludność Niemiec nie została tak oszukana, a jej bezpieczeństwo tak zagrożone, jak przez rząd federalny. Jedyną wiadomością, na którą z niecierpliwością czeka coraz większa liczba Niemców, jest to, że Annalena Baerbock oraz jej urzędnicy i pracownicy ministerstwa zostaną w końcu objęci dochodzeniem. Szkody, jakie ta kobieta wyrządziła Niemcom, są nie do oszacowania.

Ten artykuł ukazał się na stronie journalistenwatch.com, naszego partnera w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887