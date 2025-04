FPÖ konnte bei den Wiener Wahlen ihr Ergebnis nahezu verdreifachen!

Auch bei den Wiener Gemeinderatswahlen setzte sich der österreichweite Siegeszug der FPÖ fort. Die Freiheitlichen konnten ihr Ergebnis fast verdreifachen und eroberten in der Bundeshauptstadt den zweiten Platz.

Die SPÖ blieb, wie im „roten Wien“ nicht anders zu erwarten, auf Platz eins und fuhr mit leichten Verlusten eines ihrer schwächsten Ergebnisse ein. Bürgermeister Michael Ludwig hat mit seinem Ergebnis mehrere Optionen für die Regierungsbildung – darunter auch eine Fortsetzung der Koalition mit den NEOS, die leicht zulegen konnten und sicher wieder mit der SPÖ die Stadtregierung bilden werden. Das steht praktisch jetzt schon fest.

Totalabsturz der ÖVP

Die ÖVP musste massive Verluste hinnehmen – sie halbierte sich – ihr Stimmenanteil sank unter 10 Prozent. Die Partei wurde von den Wählern für ihr Verhalten gegenüber der FPÖ bei den Regierungsverhandlungen nach dem ÖVP-Wahldesaster im Herbst abgestraft. Die KPÖ und das Team HC scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde und werden nicht im Wiener Gemeinderat vertreten sein.

Ausgrenzungspolitik

Aufgrund der Ausgrenzungspolitik der SPÖ gegenüber der FPÖ wird sich in der Praxis in Wien nichts ändern, es wird weitergehen wie bisher, mit allen negativen Folgen für die Bürger. Seien es finanzielle Einbußen durch die Verteuerung der Energie durch den stadteigenen Energieversorger und Gebührenerhöhungen oder in Bezug auf die explodierende Zuwanderung mit all ihren negativen Begleiterscheinungen.