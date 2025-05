Einige Mitglieder der neuen Regierung in Österreich.| Bildquelle: vienna.at APA/AK Wien/ Markus Zahradnik

Zdjęcie:Niektórzy członkowie nowego rządu w Austrii.| Źródło zdjęcia: vienna.at APA/AK Wien/ Markus Zahradnik

Podobnie jak w Niemczech (uwaga: ale też i w Polsce), kartel przegranych wyborów w Austrii utworzył rząd koalicyjny wbrew woli wyborców.

Teraz, gdy przedstawiciele tego rządu zdali sobie sprawę, że społeczeństwo szybko zapomina o sposobie, w jaki poprzedni rząd doprowadził kraj do ściany finansowej i nie „docenia” go w wyborach w stopniu uniemożliwiającym przegranym zjednoczenie się, podejmują działania tam, gdzie ich poprzednicy: Państwo nadal wykorzystuje pieniądze podatników, by służyć ostentacji członków rządu. Jednocześnie uważają, że chcą wyjaśnić prezydentom Rosji i USA, jak powinien lub nie powinien wyglądać pokój w Ukrainie.

Urojenia wielkości

Nigdy niewybrany kanclerz federalny Christian Stocker (ÖVP) nie raczył wystosować „ostrzeżenia” do mediatorów pokojowych w konflikcie na Ukrainie. Pokój w Ukrainie nie może być „pokojem dyktowanym”, zażądał na marginesie kongresu Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Walencji. Kontynuował: „Zawsze stoimy na gruncie prawa, także w Unii Europejskiej”. Według Stockera, to Ukraina powinna zdecydować, na jakich warunkach zostanie zawarte porozumienie pokojowe. Czy to ma zrobić wrażenie na Trumpie i Putinie? Czy zamierzają powiedzieć, że nie negocjujemy już zakończenia wojny, otrzymamy „decyzję” Ukrainy? Trudno.

Pamiętamy, że Trump wydalił nawet prezydenta Francji Marcona z Watykanu, gdy ten chciał zatańczyć w duecie z Zełenskim. Następnie Stocker chciał włączyć Austrię do gry jako miejsce rozmów pokojowych w Ukrainie. Czy Stocker naprawdę wierzy, że Rosja będzie prowadzić negocjacje w kraju UE, zwłaszcza gdy Austria jest sklasyfikowana jako „nieprzyjazna”? Jak daleko posunęła się utrata rzeczywistości przez austriackiego kanclerza?

Popisywanie się

Ponieważ austriacki rząd jest największym (!) w Drugiej Republice pod względem liczby ministrów i sekretarzy stanu, nawet miejsca w parlamencie musiały zostać rozszerzone, aby pomieścić dodatkowych faworytów. Fakt, że miejsca w ławach rządowych pozostają niezajęte podczas transmisji telewizyjnych, jest tutaj wspomniany tylko mimochodem (patrz zdjęcie powyżej). W obliczu katastrofalnej sytuacji finansowej budżetu państwa, oczywistym jest, że oszczędności muszą, a raczej powinny być wprowadzane wszędzie. Nie dotyczy to jednak poszczególnych członków przegranej koalicji, przynajmniej nie wtedy, gdy czerwony ołówek miałby być przyłożony do samych wysokich władców. Oto przykład:

Audi A6 sekretarza stanu jest za małe – potrzebne jest A8! Podczas gdy rząd kieruje wszelkiego rodzaju środki finansowe do maluczkich, to właśnie sekretarz stanu ds. deregulacji, czyli oszczędności budżetowych, dla którego Audi A6 jest za małe! Z tego powodu Sepp Schellhorn z małej partii i większościowego zamawiającego NEOS potrzebuje Audi A8. Jego nowy luksusowy pojazd o długości 5,19 metra – nowa cena około 120 000 euro – powinien spełniać wymagania „dłuższych podróży krajowych”. Jak wyjaśnia dziś jego biuro, „celem Seppa Schellhorna jest spędzanie jak największej ilości czasu z ludźmi i austriackimi firmami w kraju”. A nowy pojazd oferuje jeszcze coś dobrego: „Emisja CO2 nadwozia spełnia wymogi dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych pojazdów i ustawy o zamówieniach publicznych na pojazdy drogowe”. Rząd FPÖ z pewnością nie przyniósłby tyle bezinteresowności w połączeniu z ochroną środowiska.

Ponadto wyższe wydatki zostaną zwrócone gdzie indziej: np. w napiwkach w sektorze gastronomicznym. Obecnie toczy się debata na temat tego, ile można zabrać z napiwków wypłacanych pracownikom w sektorze gastronomicznym. Ze względu na fakt, że coraz więcej osób płaci kartami kredytowymi, możliwe jest teraz dokładne określenie, ile pracownicy otrzymują od gości.

***

