Blackout w Hiszpanii: Energetyka ekologiczna jako przyczyna?

Po posiedzeniu specjalnej komisji zwołanej wczoraj po południu w celu zbadania awarii, hiszpańska socjalistyczna minister środowiska Sara Aagesen – naturalnie – odrzuciła oskarżenia partii opozycyjnych, że ideologicznie nadmierna instalacja odnawialnych źródeł energii spowodowała załamanie stabilności sieci.

W końcu dostawy energii elektrycznej w Hiszpanii w dniu awarii, czyli w poniedziałek, pochodziły z różnych źródeł: Prawie 55 procent całkowitej produkcji pochodziło z energii słonecznej, następnie z energii wiatrowej z 10 procentami, elektrowni jądrowych z 10 procentami i energii wodnej z prawie 10 procentami.

„System działał już doskonale przy podobnym zapotrzebowaniu na energię i podobnym koszyku energetycznym, więc obwinianie odnawialnych źródeł energii nie wydaje się zbyt uzasadnione, jeśli system działał doskonale w tych samych okolicznościach”

– powiedział hiszpański minister środowiska.

Opozycja: odpowiedzialne forsowanie zielonej energii

Według przeciwników przebudzenia, socjalistyczny premier Pedro Sánchez twierdził w ostatnich dniach, że premier nadał priorytet odnawialnym źródłom energii przed elektrowniami jądrowymi, nie myśląc o konsekwencjach, a teraz próbuje obwiniać prywatne firmy energetyczne za awarię.

Konserwatywna Partia Ludowa (PP) oskarżyła premiera o „blokowanie informacji” w tym zakresie. Santiago Abascal, przewodniczący skrajnie prawicowej partii „Vox”, również obwinił Sáncheza i jego katastrofalną politykę energetyczną za brak prądu.

Niedawno opublikowany raport finansowy „Redeia” (spółki-matki hiszpańskiego operatora sieci energetycznej „Red Eléctrica”) został przytoczony jako dowód…

… „wysoki udział energii odnawialnej bez technicznej zdolności do radzenia sobie z przerwami” może nawet „prowadzić do cięć w produkcji”.

Co więcej, przerwy w dostawie energii mogą nawet…

… „pogorszyć się i doprowadzić do braku równowagi między produkcją a popytem, co może mieć znaczący wpływ na dostawy energii elektrycznej”.

Celowy optymizm ze strony rządu i przedsiębiorstw energetycznych

Według Aagesena, odnawialne źródła energii będą jednak niezbędne, aby…

… „Hiszpania pozostała konkurencyjnym i strategicznie niezależnym krajem produkującym energię”.

Odnosząc się do tego

„Mamy własne zasoby naturalne – słońce, wiatr – ale nie mamy paliw kopalnych ani rezerw uranu. To, co mamy, to światło słoneczne i wiatr, i myślę, że wiele firm podziela nasze zaangażowanie w transformację systemu energetycznego i uczynienie go coraz bardziej odnawialnym“.

Prezes „Red Eléctrica”, Beatriz Corredor, powiedziała w środę, że wiadomo, co spowodowało przerwę w dostawie prądu. Wciąż jednak pozostaje wiele danych do sprawdzenia:

„Znamy przyczynę i z grubsza ją zidentyfikowaliśmy, ale chodzi o to, że mamy miliony informacji, ponieważ sygnały napływają co milisekundę”.

Zaprzeczyła również, że przerwa w dostawie prądu była spowodowana energią odnawialną:

„Mieszanka odnawialnych źródeł energii jest bezpieczna i stanowi część wszystkich elementów bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Kojarzenie poniedziałkowej przerwy w dostawie prądu z odnawialnymi źródłami energii jest błędne. Odnawialne źródła energii działają stabilnie“.

Premier Pedro Sánchez zareagował z irytacją:

„Ci, którzy łączą to wydarzenie z brakiem energii jądrowej, albo kłamią, albo wykazują się ignorancją”.

Gdyby tylko elektrownie jądrowe nie były bardziej odporne niż inne źródła energii.

We wtorek wieczorem Sánchez zwołał nadzwyczajne spotkanie z szefami hiszpańskich prywatnych firm energetycznych (w tym Corredor i przedstawicielami Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía i Naturgy).

Według Aagesena, niektórzy operatorzy przekazali już wiele danych, a reszta informacji spodziewana jest w najbliższych dniach:

„Jak tylko dowiemy się, co spowodowało ten incydent, podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec powtórzeniu się czegoś takiego”.

Do awarii doszło o godzinie 12:33 w poniedziałek, kiedy 15 gigawatów energii zniknęło na 5 sekund, co stanowi 60 procent całkowitej ilości energii zużytej w tym czasie.

Hiszpania dąży do tego, by do końca dekady 81 procent wytwarzanej przez nią energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku rekordowe 56 procent tej energii pochodziło już ze źródeł odnawialnych. W dniu 16 kwietnia Hiszpania uruchomiła pilotażowy projekt mający na celu wytwarzanie całej energii na Półwyspie Iberyjskim wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, słońce i energia wodna. Przerwa w dostawie prądu doprowadziła do największych w historii przerw w dostawach energii w Hiszpanii, Portugalii i Francji.

***

