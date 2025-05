Zieloni domagają się chusty na głowie w policji i urzędach

Bild: gutefrage

Do tej pory berlińska ustawa o neutralności zakazywała noszenia chust w wymiarze sprawiedliwości, więziennictwie i policji.

Grupa parlamentarna Zielonych w berlińskiej Izbie Reprezentantów wezwała do zniesienia ustawy o neutralności i chce utorować drogę do noszenia chust przez urzędniczki państwowe.

Zniesienie ustawy o neutralności

Według raportu w Berliner Tagesspiegel, partia argumentowała we wniosku, że ustawa o neutralności „utrudnia kobietom, które zdecydowały się nosić chusty, dostęp do zawodów w sektorze publicznym i uniemożliwia to w niektórych przypadkach”. Wniosek Zielonych będzie przedmiotem debaty w Izbie Reprezentantów.

Zniesienie prawa, które zostało wprowadzone 20 lat temu, oznaczałoby, zdaniem Zielonych w Berlinie, że policjantki będą mogły w przyszłości pracować w służbach nosząc chusty.

Odpowiedni paragraf zabrania obecnie noszenia symboli religijnych i odzieży przez „urzędników państwowych zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości, więziennictwie lub policji” podczas służby.

W następstwie różnych procesów sądowych i wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego zakaz ten nie ma już zasadniczo zastosowania do nauczycieli w Berlinie.

Jednak ze względu na zmianę rządu z czerwono-zielono-czerwonego na czarno-czerwony w 2023 r., ustawa o neutralności nie została już zmieniona zgodnie z konstytucją. W umowie koalicyjnej CDU i SPD zgodziły się następnie dostosować ustawę o neutralności „zgodnie z aktualnym orzecznictwem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego”.

