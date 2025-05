Sto dni na stanowisku: Trump spełnia najważniejsze obietnice wyborcze (Wideo)

Biały Dom z silnym obrazem pokazał, ilu nielegalnych imigrantów Trump do tej pory deportował: Po niespełna stu dniach urzędowania prezydent USA Trump zrealizował jedno ze swoich najważniejszych obietnic wyborczych.

Biały Dom opublikował na swojej stronie w mediach społecznościowych (Social-Media-Seite) wymowne zdjęcie. Ponadto ujawnił, ilu nielegalnych imigrantów zostało deportowanych na początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.

„100 ludzi kontra 1 goryl wciąż budzi kontrowersje. W międzyczasie ponad 142 000 nielegalnych zagranicznych przestępców stanęło w obliczu 1 prezydenta Trumpa.”

100 men vs 1 gorilla is still up for debate.

Że rząd Trumpa traktuje to poważnie, udowodnił już pod koniec stycznia:

RETURN TO SENDER: FOX News Digital gained exclusive access to the latest repatriation flight, where over 80 illegal migrants were flown back to Ecuador. Border agents also delivering a blunt warning to criminals: „If you come to the United States illegally, you will be removed.“ pic.twitter.com/y44HnyqxRX

— Fox News (@FoxNews) January 29, 2025