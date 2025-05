Ciężki cios przeciwko religii klimatycznej!

Alles dunkel: Die Folgen deskompletten Stromausfalles auf der iberischen Halbinsel waren sogar vom Weltall aus ersichtlich.

Wszystko ciemne: konsekwencje całkowitego zaciemnienia na Półwyspie Iberyjskim były widoczne nawet z kosmosu.

Religia klimatyczna ma na celu jedynie usprawiedliwienie rządów obecnego głównego nurtu politycznego. Jako „zbawcy świata” jesteśmy uprawnieni do dominacji nad całą planetą!

FRANZ FERDINAND | Religia klimatyczna przejmuje w ten sposób rolę chrześcijaństwa, które legitymizowało rządzących od czasów Konstantyna Wielkiego do końca I wojny światowej. Jest to szczególnie ważne dla „naszych” elit władzy, ponieważ islam rośnie w siłę i wypiera chrześcijaństwo, które i tak już dawno straciło na atrakcyjności. Nie można tego wystarczająco często podkreślać: Twierdzenie o ocieplającym wpływie CO2 jest czystym nonsensem z fizycznego punktu widzenia (patrz www. www.klimaschwindel.net). Całe armie naukowych oszustów od ponad trzydziestu lat próbują wbić nam ten nonsens do głowy. Ci aktorzy to nic innego jak kapłani nowej religii klimatycznej.

Wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatrowej i systemów fotowoltaicznych nie jest złe samo w sobie, jeśli urządzenia te są wykorzystywane wyłącznie do oszczędzania konwencjonalnych źródeł energii. Jeśli jednak podejmowane są próby całkowitego zastąpienia konwencjonalnej produkcji energii (z ropy naftowej, gazu, węgla lub energii jądrowej), nieuchronnie doprowadzi to do katastrofy w przypadku braku użytecznych magazynów. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, opłacalna technologia magazynowania może być oparta wyłącznie na produkcji wodoru. Jednak technologia wodorowa albo nie jest jeszcze technicznie wykonalna, albo jest zbyt droga.

Szum klimatyczny doprowadził do katastrofy w Hiszpanii!

W dniu 28 kwietnia 2025 r. w południe (12:33 czasu lokalnego) w Hiszpanii doszło do ogólnokrajowej awarii zasilania. Było to spowodowane całkowitą awarią systemów fotowoltaicznych, które zapewniają około 60 procent dostaw energii elektrycznej w Hiszpanii. Nagle zabrakło 15 gigawatów mocy.

Sekwencja zdarzeń była następująca: Po pierwsze, systemy fotowoltaiczne dostarczały zbyt dużo energii elektrycznej, której nie można było zużyć. Energia elektryczna musiała zostać przekierowana do Francji. Do tego celu służą dwie linie wysokiego napięcia. Albo jedna z dwóch linii uległa awarii, albo sama Francja miała zbyt dużo energii elektrycznej i nie była w stanie wchłonąć energii z Hiszpanii.

W rezultacie częstotliwość sieci w Hiszpanii wzrosła znacznie powyżej 50 Hz, co doprowadziło do automatycznego wyłączenia wszystkich systemów fotowoltaicznych. Jest to środek bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu systemów.

Główny nurt nie powstrzymał się od spekulacji, czy był to wynik ataku hakerskiego.

Wraz z awarią systemów fotowoltaicznych doszło do załamania całej sieci energetycznej, ponieważ Hiszpania pokrywa jedynie 15% swojej produkcji energii elektrycznej za pomocą kontrolowanych elektrowni.

Dopiero po całkowitym załamaniu sieci kontrolowane elektrownie były w stanie ponownie uruchomić sieć. Systemy fotowoltaiczne, które składają się głównie z około 4500 farm słonecznych bez magazynowania, można było włączyć dopiero po przywróceniu stabilnej częstotliwości sieci 50 Hz.

Szkody ekonomiczne wyniosły około 1,5 miliarda euro!

Ostatni incydent o podobnej skali miał miejsce na początku stycznia 2021 r. (zob. https://unser-mitteleuropa.com/59145): Z powodu awarii dużej rumuńskiej elektrowni częstotliwość sieci w całej Europie spadła do 49,75 Hz, co prawie spowodowało awarię w całej Europie. Sytuacja w styczniu jest szczególnie krytyczna, ponieważ cała Europa znajduje się w ciemnej otchłani, a elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe nie dostarczają wystarczającej ilości energii elektrycznej. Z drugiej strony, gospodarstwa domowe potrzebują coraz więcej energii elektrycznej, zwłaszcza zimą, ze względu na stały wzrost liczby pomp ciepła.

Najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce w 2006 roku: Wówczas wyłączenie dwóch linii wysokiego napięcia w Niemczech doprowadziło do spadku częstotliwości. Spowodowało to przerwy w dostawie prądu w kilku krajach europejskich.

„Nasze” elity są na tyle szalone, by zaryzykować taki ogólnoeuropejski blackout ze wszystkimi jego konsekwencjami tylko po to, by zapewnić sobie żałosną władzę.

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887