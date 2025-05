Konservativer Papstkandidat Sarah, links-nihilistischer Macron

Francuski portal katolicki „Tribune Chrétienne doniósł o czymś oburzającym: globalistyczny i liberalno-nihilistyczny prezydent Macron miał próbować skorumpować pięciu francuskich kardynałów, aby zapobiec ewentualnemu wyborowi konserwatywnego kardynała Roberta Sarah – o czym węgierski kardynał Péter Erdő poinformował kardynałów zebranych w Watykanie na konklawe:

„Ostatnie wypowiedzi arcybiskupa Esztergomu-Budapesztu rodzą poważne pytania o rozgrywki o władzę toczące się za kulisami następnego konklawe. Jeśli prezydent Macron i francuscy kardynałowie połączą siły, może to mieć głębokie konsekwencje dla przyszłości Kościoła katolickiego“.

– podaje francuski Portal.

Co więcej, Macron próbował nawet doprowadzić do wyboru francuskiego kardynała Jean-Marca Aveline’a, obecnie arcybiskupa Marsylii, na następcę Franciszka. Innymi słowy, mówi się, że głębokie państwo globalistyczne przejęło Kościół.

Kardynał Jean-Marc Aveline

Nagły koniec rozdziału kościoła od państwa

A „Le Monde”, powołując się na doniesienia włoskich gazet (z zastrzeżeniami), mówi nawet o „spisku”: według raportu Macron – który przyjechał do Rzymu specjalnie na pogrzeb papieża Franciszka – wezwał pięciu francuskich kardynałów do ambasady francuskiej, Villa Bonaparte, a następnie wezwał ich do sprzeciwienia się wyborowi konserwatywnego afrykańskiego kandydata na papieża, kardynała Roberta Saraha.

Według rzymskiego portalu „infovaticana”, węgierski kardynał Péter Erdő zwrócił na to uwagę członkom Kolegium Kardynalskiego: Że taka ingerencja świeckiego przywódcy politycznego w prace konklawe jest niedopuszczalna.

Konserwatywny afrykański kandydat na papieża ma zostać powstrzymany

Pochodzący z Gwinei 79-letni kardynał Robert Sarah jest uważany za czołową postać konserwatywnego nurtu w Kościele.

Według „Tribune Chrétienne”, francuscy kardynałowie, o których mowa, reprezentują postępową linię, która jest bliska papieżowi Franciszkowi i jest przeciwna powrotowi do bardziej rygorystycznych, doktrynalnych i tradycyjnych rządów.

Pięciu francuskich kardynałów jest obecnie uprawnionych do głosowania w konklawe: Kardynał Jean-Marc Aveline, arcybiskup Marsylii, kardynał François-Xavier Bustillo, biskup Ajaccio, kardynał Dominique Mamberti, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, kardynał Christophe Pierre, nuncjusz apostolski w Waszyngtonie oraz kardynał Philippe Barbarin, emerytowany arcybiskup Lyonu.

Francuska gazeta ostrzega: Prezydent Macron…

… „jako głowa państwa świeckiego, nie może mieć wpływu na wybór następcy Świętego Piotra. Każda taka próba zagroziłaby niezależności konklawe i wolności Kościoła do podejmowania decyzji zgodnie z Duchem Świętym, a nie zgodnie z interesami chwili“.

Konklawe, które zdecyduje o wyborze nowego papieża, zbierze się 7 maja w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. W głosowaniu weźmie udział 133 kardynałów. Dwóch z kwalifikujących się prałatów nie może udać się do Rzymu z powodów zdrowotnych, a włoski kardynał zrezygnował po tym, jak został skazany za wykroczenia finansowe przez watykański sąd pierwszej instancji.

Kilka włoskich gazet odnosi się do skandalicznego incydentu: konserwatywny dziennik „La Verità”:

„Macron chce nawet wybrać papieża”.

I „Libero”:

„On nawet wtargnął na konklawe”.

Kompromisowe spotkania

Wieczorem 25 kwietnia Macron zjadł kolację w znanej restauracji w Wiecznym Mieście z Andreą Riccardim, założycielem wspólnoty „Sant’Egidio”, wpływowym graczem w dialogu dyplomatycznym Stolicy Apostolskiej. Następnego dnia odbyło się spotkanie we francuskiej ambasadzie Watykanu, którego celem było

„Jeśli uda mu się wybrać swojego faworyta, Macron odzyska znaczenie na arenie międzynarodowej”.

Poobijany Macron: Trump i Meloni

„Il Tempo” idzie jeszcze dalej:

„Po tym, jak Macron został sumiennie odrzucony w rozmowach między Trumpem a Selenskyjem, chce przynajmniej wejść przez okno Kaplicy Sykstyńskiej”.

W końcu stosunki między Emmanuelem Macronem a Giorgią Meloni są napięte.

Chociaż żadne oficjalne źródło nie potwierdziło jeszcze wersji malarskich, jednoczesność spotkań i osobowości gości są mocnymi wskazówkami. A pomysł, że nihilistyczna, świecka głowa państwa mogłaby wykorzystać Kościół rzymskokatolicki do wymuszenia libertyńskiego przewrotu, jest głęboko niepokojący. Jednak zaledwie kilka dni przed konklawe kontrowersje te mogą obrócić się przeciwko słomianemu człowiekowi Macrona, Francuzowi Jean-Marcowi Aveline’owi.

