Projekt geoinżynieryjny „SATAN” na niebie: Naukowcy rozpylają siarkę w stratosferze

Skazany terrorysta IS żąda od Niemiec 144 000 euro za opuszczenie kraju

Syryjczyk Abdulhadi B. (37) jest skazanym zwolennikiem IS. Od 2018 r. ma nakaz opuszczenia kraju, ale nie może zostać deportowany ze względów humanitarnych, mimo że jest uważany za zagrożenie dla bezpieczeństwa. To ostatecznie daje mu całkowitą swobodę.

Prawdopodobnie chciał to jak najlepiej wykorzystać i złożył wyjątkowo bezczelną ofertę podczas rozprawy w Sądzie Administracyjnym w Ratyzbonie: dobrowolnie opuściłby Niemcy za 144 000 euro, jak donosi BILD (paywall).

Abdulhadi B. został skazany na pięć lat i trzy miesiące więzienia w 2018 r. za wspieranie Państwa Islamskiego.

Kolejny przypadek, który ujawnia azylowe szaleństwo w Niemczech: Abdulhadi B. został skazany na pięć lat i trzy miesiące więzienia przez Wyższy Sąd Krajowy w Monachium w 2018 roku. Sąd uznał za udowodnione, że planował on atak na synagogę w Berlinie i rekrutował się do tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) oraz chciał wyszkolić siedmioletniego syna swojej ówczesnej partnerki jako rodzaj dziecka-żołnierza. Czytaj więcej na report24.news

+++

S.A.T.A.N. na niebie: naukowcy rozpylają siarkę w stratosferze

Manipulacja pogodą pod przykrywką nauki

W 2021 i 2022 r. brytyjscy naukowcy przetestowali projekt geoinżynieryjny pod wymowną nazwą SATAN (Stratospheric Aerosol Transport and Nucleation) – rozpylanie dwutlenku siarki w stratosferze w celu odbicia części światła słonecznego z powrotem w przestrzeń kosmiczną, a tym samym „zmniejszenia globalnego ocieplenia”.

Jak wiemy, pierwsze (oficjalne) testy mające na celu zaciemnienie Słońca już trwają w Anglii. Projekt SATAN był rzekomo „testem wykonalności” – i wydaje się, że zadziałał.

SATAN =

S-tratosfera

A-erozol

T-ransport

A-i (A-nd)

N-ukleacja

via technologyreview.com

+++

Wniosek o sprostowanie: AfD kieruje ostrzeżenie do Urzędu Ochrony Konstytucji

AfD podejmuje kroki prawne przeciwko zakwalifikowaniu jej przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji jako „zdecydowanie prawicowej partii ekstremistycznej”. W 48-stronicowym liście ostrzegawczym AfD wzywa Urząd Federalny do wprowadzenia poprawek.

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) ogłosił wczoraj, że AfD została sklasyfikowana jako „zdecydowanie prawicowy ekstremista”. (…)

AfD wysłała do Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji 48-stronicowy list ostrzegawczy

W 48-stronicowym liście ostrzegawczym kancelaria prawna Höcker wzywa Federalny Urząd Ochrony Konstytucji do publicznego skorygowania klasyfikacji AfD jako „potwierdzonego prawicowego ekstremisty” do poniedziałku do 8 rano. „Jeśli odpowiednia deklaracja nie zostanie złożona, doradzimy naszemu klientowi wszczęcie dalszego pilnego postępowania sądowego przed Sądem Administracyjnym w Kolonii” – czytamy w piśmie.

Urząd Ochrony Konstytucji oskarża AfD o agitację przeciwko godności ludzkiej, demokracji i praworządności. Ogólnie rzecz biorąc, partia jest uważana za antyimigrancką i antymuzułmańską. Jednak wyborcy najwyraźniej widzą to zupełnie inaczej. W niedawnej przeszłości AfD cieszyła się ogromną popularnością. Czytaj więcej na apollo-news.net

+++

***

