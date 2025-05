letzter ukrainischer Brückenkopf gefallen

Die russischen Streitkräfte hätten die volle Kontrolle über die Regionen Belgorod und Kursk – wie der russische Generalleutnant Apti Alaudinow, Kommandeur der Spezialeinheit Achmat und stellvertretender Leiter der wichtigsten militärisch-politischen Direktion der russischen Streitkräfte bekannt gab.

Das ukrainische Militär habe zwar wiederholt versucht, einen Brückenkopf in den Regionen entlang der russischen Grenze zu errichten, und eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung und Personal in der Region stationiert – berichtete die Nachrichtenagentur TASS.

Diese Gegenoffensivversuche wäre aber unter schweren ukrainischen Verlusten gescheitert. Selbst der Versuch der Errichtung eines minimalen Vorposten misslang, sowohl in der Gegend von Kursk als auch in der Gegend von Belgorod – so der russische General. Alle ukrainischen militärischen Geräte seien zerstört worden – unter erheblichen Verlusten.

Alaudinow betonte:

„Die Region steht vollständig unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte.„

