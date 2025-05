US-Bundesregierung unter Biden als weltweit größte Organisation für Kindersexhandel beschuldigt

Eine schockierende Zeugenaussage des ehemaligen Grenzschutzbeamten JJ Carrell geht momentan in den sozialen Netzwerken viral und verbreitet sich rasant.

Die US-Bundesregierung sei unter Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris zur weltweit größten Organisation für Kindersexhandel geworden. Dies erklärte Carrell während einer Kongressanhörung am 19. November.

Carrell, der 24 Jahre lang für die US-Grenzpatrouille tätig war, schilderte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass „Tausende dieser vermissten Kinder gerade jetzt vergewaltigt werden“, bei 100 Prozent liege. Seine Einschätzung basiert auf jahrelanger Erfahrung an der Grenze und direkten Einblicken in die humanitäre Katastrophe, die sich dort abspiele.

Größter Bevölkerungsaustausch in der Geschichte

Carrell bezeichnete Biden als den schlechtesten Präsidenten aller Zeiten. Bereits am ersten Tag seiner Amtszeit habe dieser 94 Executive Orders unterzeichnet, die die bestehende Einwanderungspolitik außer Kraft gesetzt hätten. Das Ergebnis: Die größte Masseninvasion, die die Vereinigten Staaten und vermutlich die Welt je erlebt hätten.

In vier Jahren seien Hunderte Milliarden Dollar ausgegeben worden, um rund 50 Millionen illegale Einwanderer mit Sozialleistungen zu versorgen, so Carrell. Er warnt vor einem beispiellosen demografischen Wandel: Etwa jeder sechste Einwohner der USA sei inzwischen ohne legalen Status im Land – ein Vorgang, den er als den größten Bevölkerungsaustausch der modernen Geschichte bezeichnete.

Politische Waffe „illegale Einwanderung“

Kinderhandel – bis zu 550.000 unbegleitete ausländische Kinder (UACs)

Erschreckend sei, dass viele der verschwundenen Kinder in keine offiziellen Statistiken aufgenommen würden – geschweige denn, dass ernsthaft nach ihnen gesucht werde.

Der zuständige Minister Robert F. Kennedy Jr. hat mittlerweile eine Task Force eingerichtet, um die massenhaft vermissten Kinder zu finden und den Menschenhandel zu bekämpfen.

