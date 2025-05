Trump upokarza prezydenta Południowej Afryki w Waszyngtonie z powodu „ludobójstwa” na białych (wideo)

Trump z prezydentem Republiki Południowej Afryki. | zrzut ekranu Tagesschau

„To są groby tutaj, groby ponad tysiąca białych farmerów i ich rodzin.” – W Gabinecie Owalnym zgaszono światła – to, co nastąpiło, nigdy wcześniej nie miało miejsca w historii dyplomacji.

Wówczas w Gabinecie Owalnym Białego Domu padły te słowa:

„Nie potrzebujemy pozwolenia od nikogo, aby zająć ziemię.”

– po tym, jak spotkanie między Cyrilem Ramaphosą a Donaldem Trumpem odbyło się w ciemności na znak prezydenta USA. Następnie Trump skonfrontował prezydenta Republiki Południowej Afryki z wideo-kolażem, w którym różni radykalni czarni liderzy parlamentarni kraju otwarcie domagają się zajęcia ziem białych farmerów:

„Południowcy Afrykańscy to zajmujący ziemię. To my.”

– można usłyszeć m.in. w reportażu podzielonym na „Fox News X”. W międzyczasie Cyril Ramaphosa – obserwowany przez prasę – wpatruje się w Trumpa zdezorientowany. Scena z każdą sekundą staje się coraz bardziej żenująca.

Materiał wideo pokazuje również fragmenty wydarzeń rosnącej w popularności Komunistycznej Partii Południowej Afryki. Organizacja wzywa swoich zwolenników przed dziesiątkami tysięcy widzów – do:

… „mordowania Burów i farmerów.”

– To mało subtelna propaganda przeciwko białej ludności kraju.

W szczególnie poruszającym momencie Trump wskazuje na ekran i ogłasza dziennikarzom:

„Tutaj są groby, groby ponad tysiąca białych farmerów i ich rodzin… A te białe obiekty to krzyże… To straszny widok, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem.”

Katastrofa polityczna dla Republiki Południowej Afryki

Cyril Ramaphosa udał się do Waszyngtonu z nadzieją na przywrócenie relacji politycznych między oboma krajami po zwrocie Trumpa oraz zawarcie korzystnej umowy gospodarczej. Ta ryzykowna próba zakończyła się zatem katastrofą dla południowoafrykańskiej dyplomacji.

🚨BREAKING: President Trump dimmed the lights in the Oval Office and confronted the president of South Africa with chilling videos of South African leaders calling for the killing of white farmers.pic.twitter.com/pPqtXt9tX7

— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 21, 2025