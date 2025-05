US rząd pod rządami Bidena oskarżony o bycie największą na świecie organizacją handlu dziećmi.

Szokujące zeznanie byłego funkcjonariusza straży granicznej JJ Carrella zyskuje obecnie na popularności w mediach społecznościowych i szybko się rozprzestrzenia.

Rząd USA pod przewodnictwem prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamali Harris miał stać się największą na świecie organizacją zajmującą się handlem ludźmi w celach seksualnych. Carrell wyjawił to podczas przesłuchania w Kongresie 19 listopada.

Carrell, który przez 24 lata pracował w amerykańskiej straży granicznej, opisał, że prawdopodobieństwo, że „tysiące tych zaginionych dzieci jest obecnie gwałcone”, wynosi 100 procent. Jego oszacowanie opiera się na wieloletnim doświadczeniu na granicy i bezpośrednich obserwacjach humanitarnej katastrofy, która tam się rozgrywa.

„Służyłem przez 24 lata w amerykańskiej straży granicznej, aż przeszedłem na emeryturę jako zastępca funkcjonariusza patrolu w sektorze San Diego. Pracowałem pod rządami pięciu prezydentów, a tylko jeden prezydent zabezpieczył granicę – prezydent Donald Trump“, wyjaśnia Carrell.

Największa wymiana ludności w historii

Carrell nazwał Bidena najgorszym prezydentem w historii. Już w pierwszym dniu swojego urzędowania podpisał 94 rozporządzenia wykonawcze, które unieważniły obowiązującą politykę imigracyjną. Efekt: największa masowa inwazja, jaką Stany Zjednoczone, a być może także świat, kiedykolwiek doświadczyły.

W ciągu czterech lat wydano setki miliardów dolarów na zapewnienie świadczeń socjalnych około 50 milionom nielegalnych imigrantów, powiedział Carrell. Ostrzega przed bezprecedensową zmianą demograficzną: około co szósty mieszkaniec USA nie ma obecnie legalnego statusu w kraju – wydarzenie to określił jako największą wymianę ludności w nowoczesnej historii.

„Funkcjonariusze graniczni zostali zmuszeni do wykonywania niekonstytucyjnych nakazów, które naruszały każdą ustawę ustawy o imigracji i narodowości. Prezydent Biden, za pośrednictwem sekretarza ds. bezpieczeństwa narodowego Alejandro Mayorkasa, stworzył politykę z niczego, ignorując federalne prawo imigracyjne i umożliwiając największą masową inwazję w Ameryce, jaką kiedykolwiek widział świat.“

Polityczna broń „nielegalna imigracja”

„Po 24 latach służby w amerykańskim straży granicznej mogę z absolutną pewnością powiedzieć, że Biden, Harris i Myorkas celowo i strategicznie wykorzystują nielegalną imigrację jako broń, aby fundamentalnie zmienić Amerykę. W toku tej inwazji rozwija się niewypowiedziane zło handlu dziećmi, a w szczególności handlu dziećmi w celach seksualnych.”

Handel dziećmi – do 550 000 nieletnich bez opieki (UAC)

Przerażające jest to, że wiele z zaginionych dzieci nie jest uwzględnionych w oficjalnych statystykach – nie mówiąc już o tym, że podejmowane są poważne poszukiwania.

Odpowiedzialny minister Robert F. Kennedy Jr. powołał już grupę roboczą, aby znaleźć masowo zaginione dzieci i zwalczać handel ludźmi.

