UE Parlament: żądanie wstrzymania wszystkich funduszy UE dla Węgier

Bruksela zwiększa presję na Węgry: Grupa 26 europosłów – w tym chadecy, socjaldemokraci, liberałowie, Zieloni i Lewica – w otwartym liście do Komisji Europejskiej domaga się natychmiastowego wstrzymania wszystkich płatności z UE dla Węgier.

Jako przyczynę podają trwające naruszenia praw podstawowych – w tym zakaz parady równości, represje wobec NGO oraz celowy polityczny szantaż przez Orbána.

Zaplanowana na czerwiec parada równości w Budapeszcie została zakazana przez rząd. APA/Herbert Neubauer

Szczególnie zakaz zaplanowanej na czerwiec parady równości w Budapeszcie budzi ostry sprzeciw z Austrii. W minionym tygodniu doszło do kolejnego oburzenia, gdy węgierski rząd zaostrzył swoje działania przeciwko organizacjom pozarządowym: państwo będzie mogło umieszczać na czarnej liście NGO, które uzna za zagrożenie dla suwerenności narodowej, odbierać im środki finansowe i nakładać na nie sankcje.

Austriacki poseł NEOS – Helmut Brandstätter oskarża węgierskiego premiera o szantażowanie funduszy UE, na przykład przez blokowanie pomocy dla Ukrainy. „Kto blokuje pomoc wojskową dla Ukrainy i opóźnia sankcje UE wobec Rosji, sprzeciwia się wartościom Europy” – mówi Brandstätter. Do krytyki dołączył również Hannes Heide z SPÖ: Orbán znajduje się w „antydemokratycznej spirali w dół”, której nie wolno już wspierać europejskimi funduszami. Fundusz spójności nie jest po to, „aby wrzucać je w paszczę de facto dyktatorów”.

Uwaga redakcyjna: Orbán rządzi Węgrami z absolutną większością, tak jak chce tego społeczeństwo. Mimo to musi być pouczany przez przedstawicieli austriackich partii, które zjednoczyły się, aby wykluczyć zwycięzcę wyborów FPÖ, o „wartościach europejskich” i być obrażany jako „de facto dyktatura”.

+++

Flota duchów przemytników

Statki NGO jako sprzedawcy dusz. Statki wątpliwych organizacji pomocowych transportują od 2014 roku migrantów z wybrzeży Afryki Północnej bezpośrednio do Europy. Prawo morskie i bezpieczeństwo ich pasażerów mało obchodzi rzekomych przyjaciół ludzi.

To tak zwane statek ratunkowy niemieckiej NGO Mission Lifeline zostało zatrzymane przez libijską straż przybrzeżną w czerwcu 2018 roku.

Pierwszy alarm podniósł nikt inny jak szef Frontex, agencji ochrony granic UE. Fabrice Leggeri skrytykował samozwańczych ratowników za to, że „zawsze zbliżają się do wybrzeży Libii“ w celu pomocy migrantom. To zachęca przemytników i migrantów do korzystania z „niewłaściwych, nieprzystosowanych do żeglugi morskiej łodzi i z coraz mniejszymi rezerwami wody i paliwa“.

Kapitan został aresztowany na Malcie, ponieważ w ogóle nie był kapitanem.

W rzeczywistości obecnie po wodach między Południową Europą a Afryką Północną krąży cała flota „duchowych“ statków: „Golfo Azzurro“ holenderskiej Fundacji Boat Refugee, „Dignity 1“ i „Bourbon Argos“ francuskich Médecins Sans Frontières, „Phoenix“, „Topaz 1“ i „Topaz Responder“ maltańskiej Migrant Offshore Aid Station oraz z niemieckiej strony „MS“ od Sea-Eye i dwa statki, których dziób zdobi nazwa NGO Sea Watch.

Organizacja na swojej stronie internetowej deklaruje, że stara się o „ogólne prawo do swobody poruszania się“ i „nie akceptuje dowolnego rozróżnienia między uchodźcami a migrantami“.

Sea-Eye zapowiedziało walkę z wszelkimi planami repatriacji migrantów do centrów przyjmujących w Libii i Tunezji.

+++

Niebezpieczny trend: Ryzyko nowotworowe z powodu tatuaży

Według nowych badań istnieje związek między chłoniakami a tatuażami – ponieważ tusz trafia do węzłów chłonnych.

Nowe wyniki badań łączą tatuaże z wyższym ryzykiem nowotworów, ponieważ tusz wędruje do węzłów chłonnych i może powodować przewlekłe stany zapalne oraz nieprawidłowy wzrost komórek.

pixabay.com

(…) Czarna i kolorowa tusz zawierają szkodliwe chemikalia, w tym substancje rakotwórcze i toksyczne metale, przy czym czerwona tusz wiąże się z dodatkowymi ryzykami, gdy jest narażona na działanie promieni słonecznych lub usuwana laserem.

Usuwanie tatuaży laserem może pogorszyć sytuację, ponieważ tusz jest rozkładany na jeszcze bardziej toksyczne produkty uboczne, co w niektórych przypadkach może potroić ryzyko zachorowania na chłoniaka. Eksperci ostrzegają o konieczności zachowania czujności w odniesieniu do zmian skórnych w tatuażach i apelują o surowsze przepisy dotyczące użycia tuszu, jednocześnie wskazując na potrzebę zdrowego stylu życia, aby zminimalizować ryzyko.

***

