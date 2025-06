Nach Blutbad: Gerald Grosz zur Diskussion um Waffenbesitz in Österreich (Video)

Der Polit-Blogger Gerald Grosz nimmt zur bereits angelaufenen (war ja zu erwarten) Diskussion über Waffenverbote im TV-Sender OE24 Stellung. UNSER MITTELEUROPA ist verwundert, dass ein 21-jähriger arbeitsloser Zivilversager mit Migrationshintergrund in der Lage ist, wenige Tage vor der Tat sich ein Gewehr zu kaufen. Und das hochoffiziell – nicht am Schwarzmarkt.

Gut möglich, dass sich die Lage demnächst ins Gegenteil drehen wird. So wie in England wird niemand mehr eine Waffe besitzen dürfen – nicht mal Sportschützen. Ganoven wird das ohnehin nicht betreffen – die kommen auch so zu ihren Waffen. Im Fokus der Behörden wir einmal mehr der unbescholtene heimische Bürger stehen.

