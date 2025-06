Ranking „Economist“: Dlaczego Wiedeń nie jest już „najbardziej przyjaznym miastem na świecie”

Po trzech kolejnych zwycięstwach Wiedeń stracił pierwsze miejsce w rankingu „Global Liveability Index” na rzecz stolicy Danii, Kopenhagi. Na miejscach czwartym i piątym uplasowały się odpowiednio australijskie Melbourne i szwajcarska Genewa.

Stolica Danii zajęła pierwsze miejsce w rankingu brytyjskiej grupy Economist, uzyskując najwyższe oceny w kategoriach stabilności, edukacji i infrastruktury. Wiedeń musiał zadowolić się drugim miejscem, które dzieli z Zurychiem. Również w rankingu Mercer z końca 2024 r. Wiedeń stracił tytuł najbardziej przyjaznego miasta do życia na świecie. Po wielu latach na szczycie rankingu ekspatriantów Wiedeń został wyprzedzony przez Zurych.

Powodem jest bezpieczeństwo

Według Economist Intelligence Unit (EIU) decydujące znaczenie miał „znaczny spadek” wartości stabilności. Powodem tego była seria incydentów związanych z bezpieczeństwem, przede wszystkim zagrożenie bombowe podczas koncertu Taylor Swift latem ubiegłego roku, które doprowadziło do odwołania imprezy. Jako powód podaje się również udaremniony atak na dworzec Westbahnhof. W obszarze tematycznym „stabilność” branych jest pod uwagę kilka wskaźników: przestępczość, zagrożenie terrorystyczne oraz zagrożenie konfliktem zbrojnym lub niepokojami społecznymi.

Europa Zachodnia zbyt „ksenofobiczna”

Ogólnie rzecz biorąc, Europa Zachodnia nadal zajmuje najlepszą pozycję w międzynarodowym rankingu jakości życia, ale według Mercer od 2024 r. stabilność regionu jest obniżana przez zagrożenie terroryzmem, rosnącą przestępczość i ksenofobię.

Rozwiązanie niemożliwe

Ponieważ dla każdego, kto potrafi myśleć trzeźwo, jest oczywiste, dlaczego jakość życia w europejskich metropoliach spada, rozwiązanie tego problemu jest bardzo trudne. Oznaczałoby to bowiem zajęcie się problemem u jego źródła. Gdyby jednak podjąć takie działania, stałoby się to jeszcze bardziej „ksenofobiczne”, co zgodnie z badaniami ponownie obniżyłoby jakość życia. Na przykładzie Wiednia widać nawet, że nawet zapobieganie planom terrorystycznym, co udało się podczas koncertu Taylor Swift i na dworcu Westbahnhof, nie ma żadnego znaczenia. Co więcej, w tym przypadku islamiści nawet nie mieszkali w Wiedniu!

Być może jesteśmy zbyt mało życzliwi wobec młodych wojowników Allaha i „gorliwych wyznawców”, dlatego chcą się oni zemścić na nas, niewiernych? I obniżyć naszą jakość życia. A może powinniśmy wydać jeszcze więcej pieniędzy, aby zadowolić osoby szukające schronienia.

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).