Immer mehr Millionäre verlassen das sinkende Schiff Deutschland

Islamische Eroberung durch Migration in die Sozialsysteme

Die Muslimbrüder, Väter der Hamas und Erfinder des modernen Palästina-Narrativs, träumen von einem Kalifat in Europa. Durch offene Grenzen und hohe Geburtenraten soll der Islam die Macht übernehmen, unterstützt von naiven Politikern, die Einwanderer mit Sozialhilfen locken.

Wenn wir die Invasoren nicht remigrieren und die Grenzen schließen, wird der Kontinent fallen. Der Plan ist alt, die Umsetzung läuft – und Europa schaut zu, wie seine Identität erodiert.

⚠️ Muslim Brotherhood leaders openly explain how they plan to conquer America and Europe, and destroy Western civilization: “Muslims tried and failed to conquer Europe for 700 years through war. But now there’s a much easier way: we can peacefully infiltrate via immigration,… pic.twitter.com/1joVWAdZnF — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) August 13, 2025

Der Plan der Muslimbrüder ist so simpel wie perfide. Statt mit Schwertern zu erobern, wie in den vergangenen Jahrhunderten, nutzen sie nun Immigration und Demographie. Führer der Bruderschaft prahlen offen damit, wie sie Europa infiltrieren, mit Hilfe dummer westlicher Regierungen, die Türen weit aufreißen.

In einem Video gestehen sie: „Muslims tried and failed to conquer Europe for 700 years through war. But now there’s a much easier way: we can peacefully infiltrate via immigration, with help from naive Western governments.“ Via report24.news

Immer mehr Millionäre verlassen Deutschland: Wer es sich leisten kann, verlässt das sinkende Schiff

So und nicht anders muss man leider bezeichnen, was gegenwärtig im angeblich besten Deutschland aller Zeiten abläuft. Wer einen gut bezahlten Arbeitsplatz hat, unternehmerisch tätig oder anderweitig zu Vermögen gekommen ist, der wandert tendenziell aus Deutschland ab.

Nach einer aktuellen Studie werden allein im Jahr 2025 sage und schreibe 400 Millionäre Deutschland verlassen. Und das ist nur der Anfang, denn insgesamt wird mit einer Abwanderung von 200.000 bis 250.000 Deutschen gerechnet. Ärzte, Ingenieure, Wissenschaftler, Unternehmer – alle kehren Sie ihrer Heimat den Rücken, weil die Lebensbedingungen von Jahr zu Jahr schlechter werden.

Mit diesen Menschen wandert nicht nur Kapital aus Deutschland ab, sondern auch eine Menge an Intelligenz, Innovationen, Visionen und der Glaube an eine gute Zukunft. Diesen Glauben haben bereits Millionen Deutsche verloren.

Schaut man sich die Länder an, in die Millionäre einwandern, dann bemerkt man, dass es mitnichten nur an der in Deutschland zu einer an Absurdität kaum zu überbietenden Steuer- und Abgabenlast liegt, dass Menschen sich andere Lebensmittelpunkt auswählen. Auch Themen wie innere Sicherheit spielen eine große Rolle. via kenjebson

In Wiesbaden ziehen Asylbewerber in ein ehemaliges Luxushotel

Das frühere „Palasthotel“ in Wiesbaden gehört einer städtischen Wohnungsgesellschaft. Erst richtete sie darin Sozialwohnungen ein. Nun sind 13 Flüchtlingsfamilien in die einstige Luxusherberge eingezogen.

Die Stadt Wiesbaden bringt Asylbewerber in einem früheren Grandhotel unter. In das zentral gegenüber der hessischen Staatskanzlei gelegene „Palasthotel“ sind die ersten Flüchtlingsfamilien eingezogen, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Seit über neun Jahren streitet man sich in der Stadt über den Verwendungszweck des Hotelgebäudes. Die Nutzung als Asylbewerberunterkunft ist zunächst eine Zwischenlösung.

Bis vor Kurzem befanden sich in der Immobilie im städtischen Besitz 85 Sozialwohnungen – doch nachdem die rot-grün-violette Stadtregierung (violett für die paneuropäische Partei Volt) eine Generalsanierung des ehemaligen Hotels beschlossen hatte, wurde nahezu allen Mietern gekündigt. Stattdessen wurden ihnen von der Stadt andere Wohnungen besorgt. Weiterlesen auf apollo-news.net

Massenentlassungen bei den Grünen

Das Wahldebakel der Grünen bei der Bundestagswahl 2025 führt zu weiteren Konsequenzen: Die Geschäftsstelle der ehemaligen Regierungspartei gibt jetzt Massenentlassungen bekannt. Der Unmut ist groß.

In Umfragen stagnieren die Grünen, in der Öffentlichkeit kommt die Öko-Partei kaum noch vor, intern arten die Streitigkeiten immer weiter aus. Und nicht nur die scheidende Chefin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, sucht demnächst eine neue Arbeit, auch einige Dutzend weitere Mitarbeiter der Parteigeschäftsstelle sind betroffen. Durch die Wahlniederlage im Februar werden die Gelder knapper, die Folge: Entlassungen.

Bereits seit der Wahl wurde das Personal in der Bundesgeschäftsstelle von 180 auf 150 Mitarbeiter reduziert, ein relativ normaler Schritt nach Wahlkämpfen. Doch jetzt folgt die nächste Entlassungswelle, weitere 30 Mitarbeiter sollen gehen, Verträge werden nicht verlängert. Da bisher völlig unklar ist, wer davon betroffen ist, hängt der grüne Haussegen ziemlich schief. Weiterlesen auf anonymousnews.org

ÖSTERREICH: AMS-Bericht enthüllt – Flüchtlinge fallen absichtlich bei Deutschkursen durch

Flüchtlinge drücken sich laut eines neuen AMS-Berichts vor Jobs, indem sie absichtlich Sprachprüfungen verhauen – das steckt dahinter.

Ohne Deutschkenntnisse kein Job – das ist eine der Grundregeln für Integration in Österreich. Doch genau dieses System wird laut „Kronen Zeitung“ offenbar ausgetrickst: In einem aktuellen Bericht warnt das AMS nämlich davor, dass etwa syrische Flüchtlinge gezielt Deutschkurse sabotieren, um nicht arbeiten zu müssen.

Der Vorwurf klingt hart, stammt aber direkt vom Arbeitsmarktservice selbst. Im Bericht „Neue Geflüchtete aus Syrien am österreichischen Arbeitsmarkt“ wird etwa eine syrische Kinderärztin zitiert, die beklagt, dass viele Syrerinnen in Österreich automatisch in Putzjobs gedrängt würden – unabhängig von ihren Qualifikationen.

„Infolgedessen berichtete sie, dass einige Personen absichtlich Deutschkurse nicht bestünden, um einer solchen Beschäftigung zu entgehen. Ein zentrales Problem sind dabei die niedrigen Löhne, die nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt zu sichern“,

heißt es weiter. Weiterlesen auf heute.at

Peer-Reviewed Studie identifiziert 86 schwerwiegende neuropsychiatrische Sicherheitssignale im Zusammenhang mit mRNA-Impfungen

CDC/FDA-Sicherheitsschwellenwerte wurden überschritten (PRR ≥ 2 im Vergleich zur Grippeimpfung) für:

📈 Psychose – 440× wahrscheinlicher

📈 Demenz – 140× wahrscheinlicher

📈 Schizophrenie – 315× wahrscheinlicher

📈 Suizidgedanken – 150× wahrscheinlicher

📈 Mordgedanken – 25× wahrscheinlicher

📈 Hirngerinnsel – 3, 000× wahrscheinlicher

📈 Depressionen – 530× wahrscheinlicher

📈 Gewalttätiges Verhalten – 80× wahrscheinlicher

📈 Kognitiver Verfall – 115× wahrscheinlicher

📈 Wahnvorstellungen – 50× wahrscheinlicher

und viele mehr. .

Diese katastrophalen neurologischen und psychiatrischen Schäden sind wahrscheinlich auf die Produktion toxischer Spike-Proteine im Gehirn von Personen zurückzuführen, denen COVID-19 mRNA injiziert wurde.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass „ein sofortiges weltweites Moratorium für die COVID-19-Impfung gerechtfertigt ist“.

zur Studie (April 2025) via Prof. Dr. Hockertz

Durchbruch in Japan: Fermentierter Stevia-Extrakt tötet gezielt Bauchspeicheldrüsenkrebszellen

Stevia als potenzielles Krebsmittel: Japanische Forscher entdecken gezielten Angriff auf Pankreaskarzinomzellen

Forscher der Hiroshima University haben in einer aktuellen Studie gezeigt, dass ein fermentierter Extrakt aus Stevia-Blättern gezielt Krebszellen der Bauchspeicheldrüse abtöten kann – ohne dabei gesunde Zellen zu schädigen. Der Ansatz könnte neue Wege in der Behandlung einer der aggressivsten und tödlichsten Krebsarten eröffnen. Weiterlesen auf uncutnews.ch

