Trump bereitet Putin noch auf dem Rollfeld einen sehr freundlichen Empfang + VIDEO +

Aug. 16, 2025 #Alaska, #ankunft, #Putin, #Trump
15.8.2025: Historisch symbolträchtiger Gipfel zwischen Putin (li) und Trump (re)

Die Maschinen von Wladimir Putin und Donald Trump landeten fast zeitgleich auf dem Flugfeld der US-Militärbasis „Joint Base Elmendorf Richardson“ in Alaska. Das gab Donald Trump die seltene Gelegenheit seinen russischen Amtskollegen persönlich auf dem Rollfeld zu empfangen.

Auf der Suche nach Zusammenarbeit
und einer neuen Weltordnung

Der US-Präsident bereitete Wladimir Putin einen besonders ehrenvollen Empfang

Danach liessen sich die Präsidenten auf einem Podium mit der Aufschrift „Alaska 2025“ ablichten, um sich kurz darauf gemeinsam mit der US-Präsidenten-Limousine zum Ort der Verhandlungen bringen zu lassen.

Normalerweise holt Präsident Trump Staatsgäste nicht persönlich vom Flughafen ab
J. Uschakow und S. Lawrow (li) – beide Präsidenten – M. Rubio und S. Witkoff (re)

Nach ihrer Ankunft präsentierten sich beide Verhandlungsdelegationen, reduziert auf insgesamt je drei Mitglieder, um sich von der Weltpresse fotografieren zu lassen.

Man schien vom ursprünglichen Plan mit einem Vier-Augen-Gespräch der Präsidenten den Gipfel zu beginnen, wieder abgerückt zu sein, doch hat inzwischen vielmehr die Verhandlungen in einem Drei – zu Drei-Format aufgenommen.

Wie zuvor schon im russischen Kommuniqué dazu verlautet, wird es erst nach den Verhandlungen die gemeinsame Pressekonferenz zu den Ergebnissen geben.

***

Das russische Kommuniqué zum bevorstehenden Russland-USA Alaska Gipfel: HIER

Eine Analyse zum Gipfel im Vorfeld von Alastair Crooke auf Judging Freedom: HIER

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 

 

 

