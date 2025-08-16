Trump bereitet Putin noch auf dem Rollfeld einen sehr freundlichen Empfang + VIDEO +

15.8.2025: Historisch symbolträchtiger Gipfel zwischen Putin (li) und Trump (re)

Die Maschinen von Wladimir Putin und Donald Trump landeten fast zeitgleich auf dem Flugfeld der US-Militärbasis „Joint Base Elmendorf Richardson“ in Alaska. Das gab Donald Trump die seltene Gelegenheit seinen russischen Amtskollegen persönlich auf dem Rollfeld zu empfangen.

Auf der Suche nach Zusammenarbeit

und einer neuen Weltordnung

Danach liessen sich die Präsidenten auf einem Podium mit der Aufschrift „Alaska 2025“ ablichten, um sich kurz darauf gemeinsam mit der US-Präsidenten-Limousine zum Ort der Verhandlungen bringen zu lassen.

Nach ihrer Ankunft präsentierten sich beide Verhandlungsdelegationen, reduziert auf insgesamt je drei Mitglieder, um sich von der Weltpresse fotografieren zu lassen.

Man schien vom ursprünglichen Plan mit einem Vier-Augen-Gespräch der Präsidenten den Gipfel zu beginnen, wieder abgerückt zu sein, doch hat inzwischen vielmehr die Verhandlungen in einem Drei – zu Drei-Format aufgenommen.

Wie zuvor schon im russischen Kommuniqué dazu verlautet, wird es erst nach den Verhandlungen die gemeinsame Pressekonferenz zu den Ergebnissen geben.

***

