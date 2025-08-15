web analytics

LIVE-STREAM: Trump / Putin Gipfel in Alaska

VonRedaktion

Aug. 15, 2025 #Alsaka, #live, #Trump-Putin

Europa ist im Konzert der Großen uninteressant: Trump und Putin entscheiden exklusiv, wie es vor unserer Haustür weitergeht.

Wir übertragen das Ereignis per Live-Stream. Fest steht schon vorab: Auch ohne Einigung ist das Signal eindeutig. Die EU spielt in der Geopolitik – egal ob in Europa oder Übersee – nur noch eine untergeordnete Rolle. Europas Stimme verhallt ungehört! Aber gab es überhaupt eine Stimme außer der Ambivalenz zwischen Kriegstreiberei und weltfremdem Gutmenschentum?

